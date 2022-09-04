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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد خطبته لـ جيهان خليل.. من هو إسلام حافظ ؟

إسلام حافظ - جيهان
إسلام حافظ - جيهان خليل

خطوبة الفنانة جيهان خليل والفنان إسلام حافظ، نالت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ما دفع النشطاء لمعرفة المزيد حول إسلام حافظ بعد خطبته من جيهان.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري في التقرير التالي أبرز المعلومات حول إسلام حافظ

  • إسلام حافظ من مواليد 28 أبريل عام 1988، ويكبر خطيبته جيهان خليل بعام، فهي مواليد 11 يناير 1989.
  • تخرج في كلية الإعلام، ويعمل ممثلا وسيناريست.
  • تتلمذ إسلام حافظ في طفولته على يد الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، والمخرج الكبير الراحل رأفت الميهي.
  • بدأ إسلام حافظ مشواره الفني مع المخرج خالد يوسف، من خلال فيلم “كف القمر”.
  • درس إسلام حافظ علم النفس والسيكودراما، وأخرج عددا من الأعمال المسرحية.

 

خطوبة إسلام حافظ من جيهان خليل

نشر الفنان إسلام حافظ صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” يعلن من خلالها خطوبته على الفنانة جيهان خليل. 

وعلق إسلام حافظ: “أطيب ما رأت عيني.. الله يبارك فيكم جميعًا.. حبى”. 

وحرصت الفنانة جيهان خليل على مشاركة جمهورها عدة صور من أحدث جلسة تصوير قامت بها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وظهرت جيهان خليل في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا على متن يخت في البحر، مما نال إعجاب متابعيها.

 

جيهان خليل وإسلام حافظ ومسلسل “ديفيليه” 

تعاقد الفنان والسيناريست إسلام حافظ على المشاركة فى مسلسل "ديفيليه" مع النجمة وفاء عامر والنجم إيهاب فهمي، وجيهان خليل أيضا، وإنتاج إكسيليفون للإنتاج الفني، وإخراج معتز حسام.

ومن المقرر أن يعرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

 

ملخص أحداث مسلسل “ديفيليه”

تدور قصة مسلسل "ديفيليه" في إطار تشويقي اجتماعي، وذلك من خلال عرض عدد من القضايا والحوادث الاجتماعية التي يسعى أبطال المسلسل إلى حلها في أسرع وقت والخروج من هذه الأزمات الصعبة، إلا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجههم، وهو ما يضيف حالة من التشويق والإثارة.

 

تفاصيل مسلسل “ديفيليه” 

مسلسل "ديفيليه" بطولة النجمة وفاء عامر، والنجم إيهاب فهمي، ومحمد عز، ومصطفى درويش، وعابد عناني، وإيناس عز الدين، وجيهان خليل، وأشرف طلبة، وأحمد كشك، وهدير الديب، ورضوى عطا، وحلا زلط، وعمر محمد فوزي، وندى عصام، وراندا عبد السلام، وآخرون، قصة أحمد عيسى، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إنتاج إكسيليفون للإنتاج الفني، إخراج معتز حسام.

 

أحدث أعمال جيهان خليل 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جيهان خليل مسلسل "العائدون"، وتدور أحداث المسلسل حول أحد ملفات المخابرات المصرية، وهو مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

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