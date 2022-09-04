التنبؤ بالفيضان يكشف خريطة سقوط الأمطار خلال اليومين القادمين

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالفيضان والأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية ، خلال الفترة من ٤ سبتمبر وحتى ٦ سبتمبر ٢٠٢٢ إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.





ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

جدير بالذكر، أن البيانات التى تصدر عن المركز تمثل إشارات لمهندسي الإدارات لاستقبال مياه الأمطار، بأى كمية ليتمكن مهندسو الوزارة بمحافظات الجمهورية من متابعة أعمالهم بشكل أكثر واقعية، علما بأنه يتم متابعة التحديث فى الخرائط والتحقيق و التدقيق بشكل يومي نظرا للتغيرات السريعة فى العوامل المناخية.

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