بروتوكول تعاون بين نادي القناة والهلال السعودي

استقبل مجلس إدارة نادي القناة برئاسة خالد عفيفي ، بعثة فريق الشباب لكرة القدم لنادي الهلال السعودي برئاسة سعد المنصور وذلك أثناء تواجدهم في محافظة الإسماعيلية خلال المعسكر المغلق المقام هذه الفترة في إطار استعدادات الفريق السعودي لانطلاقة المنافسات الرسمية .



وقامت إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور خالد عفيفي بالتأكيد على مدى الترابط والعلاقات الرائعة التي تربط بين البلدين مصر والسعودية .



ونفس الأمر أكد عليه رئيس بعثة الهلال السعودي سعد المنصور عن مدى الترابط والتعاون المتميز الذي يربط بين البلدين في كافة الاتجاهات .



وخلال الجلسة تم التأكيد والتفعيل لاتفاقية التوأمة بين نادي القناة ونادي الهلال السعودي .