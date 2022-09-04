إقامة طويلة الأجل.. اتحاد الغرف المصرية الأوروبية يطلق مبادرة لدعم السياحة

بدأ اتحاد الغرف الأوروبية فى مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة لتحقيق إشغالات طويلة الأجل في فصل الشتاء مع مشكلة توافر الطاقة بالاتحاد الأوروبي المتواكبة مع استمرار جائحة كورونا وهى مبادرة "مكتبك فى جنة دافئة على البحر" لاستغلال قيام الملايين بدول الاتحاد الأوروبي بالعمل من منازلهم المتواكب مع النقص الحاد في التدفئة بسبب قطع امداد الغاز الروسي.

وأوضح الدكتور علاء عز سكرتير عام اتحاد الغرف الأوروبية أن المبادرة ستقوم بالترويج للإقامة لمدة أشهر الشتاء للعمل عن بعد من المنتجعات السياحية على البحرين الاحمر والابيض واستغلال القدرة الفائقة للإنترنت وتوافرها بتلك المنتجعات الى جانب التدفئة وتكلفة المعيشة المنخفضة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، مع الاستمتاع بالشواطئ والطقس الدافئ والشمس وذلك مع دخول فصل الشتاء القارص ونقص الطاقة للتدفئة.

وأكد علاء عز أن عائد المبادرة سيتجاوز الفنادق والمنتجعات حيث سيمتد الى العديد من القطاعات المتضررة مثل المطاعم والكافيهات ومحلات العاديات وكذا المتاجر بكافة انواعها نظرا للقوة الشرائية العالية للسائح الأوروبى، وهذا بالطبع بخلاف العائد من فتح الفنادق والمنتجعات المغلقة وعودة العمالة بتلك المنشئات.

التنسيق مع السياحة

وأشار عز إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية للترويج لدى الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية لتقديم عروض للإقامة طويلة الأجل، ووزارة الخارجية لمنح تأشيرات طويلة الأجل لمن يتعاقد مع الفنادق من خلال المبادرة، وستقوم اتحادات الغرف التجارية واتحادات أصحاب الأعمال بالاتحاد الاوروبى بالترويج لدى الشركات والافراد بالاتحاد الأوروبى تحت شعار " إذا حلمت يومًا بالعيش في جنة دافئة على البح ، فيمكن ان يصبح هذا الخيال حقيقة مع تحول العمل عن بعد إلى الوضع الطبيعي الجديد، فمصر تقدم شواطئها الخلابة، المجاورة للمياه الزرقاء الصافية ، لتصبح مكتبك الجديد في الهواء الطلق".

وأوضح علاء عز أن المبادرة مدعومة من الاتحاد الأوروبي من خلال وزارة التعاون الدولى فى اطار مشروع EBSOMED الإقليمى لدعم منظمات الاعمال ومشروع Med Pearls لدعم السياحة البطيئة فى اطار برنامج ENI CBC MED للتعاون عبر الحدود.