الغربية .. مصرع شاب في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية

شهد طريق قرية ميت ميمون - السنطة بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شاب في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بذات الطريق وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.



وكشفت التحريات الأمنية أن الشاب يدعي حامد تعلب يبلغ من العمر 28 سنة وموظف في محطة مياه السنطة ولقى مصرعه إثر إصابتة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف في المخ بسبب وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكشف شهود عيان من أهالي قرية بلاي بالغربية بمسقط رأس الشاب المتوفي ان الشاب كان يستعد لحفل زفافة وعقد قرانه الاسبوع القادم.