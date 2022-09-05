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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيلو الديك الرومى ب 60 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبط بمنافذ الزراعة

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن أصبحت من الأشياء المهمة التي يبحث عنها المواطنون، وتحظى باهتمام كبير يوميا لدى ربات البيوت لمعرفة كل ما يتعلق بأسعارها.

وتسعى بعض الوزارات بما فيها وزارة الزراعة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن من خلال طرح الدواجن بمبالغ مخفضة عن الأسواق فى الخارج

وقال المهندس حسام الدين حسن ، المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة، إن أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة تنخفض عن نظيرتها بالأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 20 و30%، وذلك بناءً على تعليمات من السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الدواجن بوزارة الزراعة 

 

وكشفت المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة، في تصريحات لـ “صدى البلد”، عن أسعار الدواجن بمنافذ وزارة الزراعة، حيث يصل سعر كيلو الفراخ إلى 76 جنيهًا، بينما  كيلو الوراك بـ50  جنيها، والكبد والقوانص بـ 56  جنيهًا، أما البانيه فيصل سعره إلى 85 جنيهًا.

ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا ، أما يصل سعر كيلو الأرانب يصل إلى 79 جنيهًا ،أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا .

وأكد المهندس حسام حسن ، أن أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة تكون أقل من الخارج لأنها يتم بيعها بدون أحشاء خالصًة وبالتالى يكون الكيلو صافى .
أسعار البط بمنافذ الزراعة
 وسجل كيلو البط المسكوفي 60 جنيهًا ، أما البط الأبيض بـ 57 جنيهًا ، ويسجل كيلو الديك الرومى 60 جنيهًا .

وسجلت أسعار البيض اليوم ، و أسعار الفراخ اليوم انخفاضا إذ تراجعت إحدى أهم وجبات البروتين الأساسية للمواطن المصري في الأسواق المختلفة.

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و 21 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 47 و 48 جنيها للكيلو.أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 63 و 64 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 64 و 65 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 65 و 66 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.25 و 5.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5 و 5.50 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.  

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