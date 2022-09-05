روسيا تضرب اقتصاد أوروبا .. اليورو يهبط لأدنى مستوى منذ 20 عاما

هبط سعر اليورو، اليوم الاثنين، تحت 0.99 دولار وذلك بعد أن أعلنت روسيا وقف إمدادات شركة جازبروم تمامًا إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، وهو الأمر الذي أثار غموضًا شديدًا بآفاق الاقتصاد الأوروبي.

وتراجع اليورو بنسبة 0.70% إلى 0.9884 دولار اليوم الساعة 5:35 بالتوقيت العالمي، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر 2002 مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة مقابل العملة الأمريكية.

وسجل مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات لمنطقة اليورو 48.9 نقطة، بعد أن كان مقدرًا له أن يسجل 49.9 نقطة، والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية إذا ما سجل أعلى من الـ 50 نقطة، والعكس صحيح.

فيما سجل مؤشر مديري مؤشر المشتريات الخدمي 49.8، بعد أن كان مقدرًا له أن يسجل 51.2 نقطة. حيث إنه يعطي دليلاً حول صحة قطاع الخدمات في في منطقة اليورو.

ويراقب التجار عن كثب هذه الدراسات الاستقصائية لأن مديري المشتريات يكون لهم عادة الوصول المبكر إلى البيانات حول أداء شركاتهم، والذي يمكن أن يكون مؤشرا للأداء الاقتصادي العام.

وكانت جازبروم قد أعلنت الجمعة أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم التي كان من المقرر استئنافها السبت بعد عملية صيانة، ستتوقف "بالكامل" إلى حين إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا.

وتزامن ذلك مع إعلان وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

الدولار يرتفع

وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ 20 عاما أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، في حين كان الجنيه الإسترليني واليورو أكبر الخاسرين بعد أن أثار وقف روسيا لإمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى أوروبا مخاوف بشأن أسعار الطاقة والنمو.

ووصل مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 110.08 نقاط أمام العملات الرئيسية الأخرى.

توقف غير مبرر

واعتبرت شركة سيمنز إينرجي المصنعة للتوربين هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.

وبعدما قارب سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في 26 أغسطس حده الأقصى التاريخي البالغ 345 يورو للميجاوات ساعة المسجل في مارس الماضي، وتراجع الأسبوع الماضي بأكثر من الثلث خلال أسبوع، إلا أنه قفز بنحو 31 بالمئة في بداية تداولات اليوم ليصل إلى 272 يورو للميجاوات ساعة.

رفع الفائدة

وتعاني منطقة اليورو من معدلات تضخم مرتفعة، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي آخر في أغسطس عند 9.1 بالمئة، ليتجاوز التوقعات ويعزز فكرة أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع معدلات الفائدة.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع القادم، بعد صدور بيانات التضخم.

ويعتبر معدل التضخم الحالي أعلى بأكثر من أربعة أضعاف هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع زيادة تكاليف الطاقة التي تضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وتباطؤ النمو.

