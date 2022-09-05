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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلان عن ليز تراس رئيسة للوزراء في بريطانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن حزب المحافظين البريطاني اليوم الاثنين، فوز وزيرة الخارجية في حكومة بوريس جونسون بمنصب رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة وذلك بعد حصولها على أغلبية الأصوات.

وبعد تنافس على مدى أسابيع على زعامة الحزب، الذي شهد انقسامًا وضع وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في مواجهة تراس، تسلمت الأخيرة السلطة من رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

واضطر جونسون لإعلان استقالته في تموز، بعد فضائح على مدى أشهر، ومن المقرّر أن يسافر إلى اسكتلندا للقاء مع الملكة إليزابيث لتقديم استقالته رسميا. ويتبعه خليفته حيث سيُطلب منه تشكيل حكومة.

وبعد فوزها بمنصب رئاسة الوزراء، أصبحت تراس رابع رئيس وزراء من المحافظين منذ انتخابات 2015.

وتواجه بريطانيا منذ ذلك الحين أزمة تلو الأخرى، وربما في طريقها الآن إلى ما يُحتمل أن يكون ركودًا طويلًا ناتجا عن ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 10.1 بالمئة في تموز.
 

حزب المحافظين بريطانيا رئيس الوزراء بوريس جونسون ليز تراس

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