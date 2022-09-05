الإعلان عن ليز تراس رئيسة للوزراء في بريطانيا

أعلن حزب المحافظين البريطاني اليوم الاثنين، فوز وزيرة الخارجية في حكومة بوريس جونسون بمنصب رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة وذلك بعد حصولها على أغلبية الأصوات.

وبعد تنافس على مدى أسابيع على زعامة الحزب، الذي شهد انقسامًا وضع وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في مواجهة تراس، تسلمت الأخيرة السلطة من رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

واضطر جونسون لإعلان استقالته في تموز، بعد فضائح على مدى أشهر، ومن المقرّر أن يسافر إلى اسكتلندا للقاء مع الملكة إليزابيث لتقديم استقالته رسميا. ويتبعه خليفته حيث سيُطلب منه تشكيل حكومة.

وبعد فوزها بمنصب رئاسة الوزراء، أصبحت تراس رابع رئيس وزراء من المحافظين منذ انتخابات 2015.

وتواجه بريطانيا منذ ذلك الحين أزمة تلو الأخرى، وربما في طريقها الآن إلى ما يُحتمل أن يكون ركودًا طويلًا ناتجا عن ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 10.1 بالمئة في تموز.

