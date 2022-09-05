تخفيضات 50%.. شاهد| أسعار مستلزمات وزي مدرسي بمبادرة كلنا واحد في رمسيس

أقبل عدد كبير من أسر المناطق المحيطة برمسيس، على شوادر مبادرة كلنا واحد، التي تضمن لهم مستلزمات المدارس بأسعار في المتناول، وسلعة غذائية بأسعار مخفضة.

وتتميز شوادر مبادرة كلنا واحد ، بوفرة المتطلبات واللوازم الدراسية بأسعار تنافسية، وحتى للزي المدرسي، والسلع والمنتجات الغذائية، مما يجعلها الخيار الأمثل للأسر وتوفير مبالغ كبيرة.

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات؛ لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين، لإنشاء 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، فضلا عن سرادق رئيسي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، و 11 سرادقا فرعيا بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية، وبعض مستلزمات البيت المصري، خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% .

وتم كذلك إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%؛ وذلك من خلال الدفع ب25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتي لاتتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

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