ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5-9-2022

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، إرتفاعاً بشكل طفيف خلال التعاملات اليومية بالأسواق المحلية بالمملكة، وسجل سعر الذهب في السعودية اليوم إرتفاعا في سعر الجرام بمقدار أقل من ريال واحد عن سعر أمس الأحد.

وأرتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين متأثراً بصعود سعر المعدن الأصفر عالمياً بشكل طفيف في أول يوم عمل بالبورصة العالمية بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية (السبت والأحد)، مع زيادة حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية في المملكة.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، بشكل متوزاي مع ارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية بسبب زيادة التداول على الذهب في البورصة العالمية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022

وارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالمملكة العربية السعودية، لتكون الأسعار كالآتي:

سعر الذهب مباشر في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 206.53 ريال، ما يعادل (55.07 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 189.32 ريال، ما يعادل (50.48 دولار).

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 180.71 ريال، ما يعادل (48.19 دولار).

وسعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 154.90 ريال، ما يعادل (41.31 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 120.48 ريال، ما يعادل (32.13 دولار).

سعر شراء الذهب المستعمل اليوم في السعودية

بينما استقرت أسعار شراء الذهب المستعمل في السعودية، اليوم الاثنين، الموافق 5 سبتمبر 2022، وذلك في الأسواق المحلية بالمملكة، وهي كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 مستعمل: من 185 حتى 188 ريالاً.

سعر جرام الذهب عيار 22 مستعمل: من 180 حتى 184 ريالاً.

سعر جرام الذهب عيار 21 مستعمل: من 170 حتى 175 ريالاً.

سعر جرام الذهب عيار 18 مستعمل: من 145 حتى 149 ريالاً.

سعر الذهب بالدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

في حين جاء سعر أونصة الذهب، اليوم الاثنين، في السعودية بالريال مقابل الدولار الأمريكي، كالآتي:

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6423 ريالاً، ما يعادل (1713 دولاراً).

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6427 ريالاً، ما يعادل (1714 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022

وجاء سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، بالأسواق المحلية، كالآتي:

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1734 ريالاً، ما يعادل (462 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1817 ريالاً، ما يعادل (484 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1982 ريالاً، ما يعادل (528 دولاراً).

ويتأثر سعر الذهب عالمياً بمدى رفع وخفض قيمة الدولار، حيث يكون في علاقة عكسية بين الذهب وسلة العملات العالمية مثل: الدولار، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، واليوان الصيني، وغيرها من العملات، فكلما ارتفعت قيمة العملات انخفض سعر الذهب عالمياً، بينما إذا تراجعت قيمة العملات ارتفع سعر الذهب، في حين أن السوق المحلي بالمملكة يتأثر طردياً بالسوق العالم.

أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر علي أساس أسبوعي بمقدار 21 جنيها علي الأقل في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر الأسبوع الماضي.

وبحسب ما أورده موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في سعر المشغولات الذهبية ، فقد

بلغ عيار 21 الأشهر انتشارا من بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 1105 جنيها للبيع و 1111 جنيها للشراء مقابل 1084 جنيها للبيع و 1090 جنيها للشراء .

ووصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 1263 جنيها للبيع و 1270 جنيها للشراء مقابل 1239 جنيها للبيع و 1246 جنيها للشراء، وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 947 جنيها للبيع و 952 جنيها لشراءمقابل 929 جنيها للبيع و 934 جنيها للشراء .

ووصل سعر عيار 14 الأقل فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 737 جنيها للبيع و 741 جنيها للشراء مقارنة بـ 723 جنيها للبيع و 727 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8840 جنيها للبيع و 8888 جنيها للشراء

ووصل سعر أوقية الذهب نحو39.275 ألف جنيه للبيع و 39.5 ألف جنيه للشراء، وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.262 مليون جنيه للبيع و 1.3 مليون جنيه للشراء

استقرار الأسعار

وعلق قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، بأن أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1747 دولارًا، ليسجل الذهب أول خسارة أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، بنسبة بلغت 2.9 % ، وأسهم في ذلك ارتفاع أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يرتبط الذهب معهم بعلاقة عكسية، بجانب ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ نسبي لنمو معدلات التضخم.

وأوضح أن أسعار الذهب شهدت استقرارًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بعد موجة من التراجع بالسوق المحلي بلغت نحو 14 جنيًها مع نهاية الأسبوع، بعدما لامس مستوى 1092 جنيهًا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب والزواج

بحسب تقارير صحفية فإن المصريون يهتمون وخصوصا المقبلون علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ارتفاع أسعار الذهب

وقال سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب في مصر ارتفع بمقدار 28 جنيها بالأسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين.

اضطراب في سوق الذهب

وأضاف، أن سوق سعر الذهب يشهد حالة من الارتباك، وعدم استقرار الأسعار، على الرغم من الاستقرار النسبي لكل من الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، وهما من أكثر العوامل تأثيرًا في السعر المحلي، بجانب تراجع الطلب نتيجة مخاوف المواطنين من التعرض للخسائر مع فقدان الذهب لنحو 335 جنيهًا خلال شهرين بعدما لامس مستوى 1300 جنيه خلال مايو الماضي.

ولفت، إلى أن نقص السيولة واستغلال البعض لموسم الإجازات، أدى لوجود حالة من الارتباك داخل السوق بين تجار الجملة والتجزئة، ووصل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لنحو 30 جنيهًا.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

تراجع في البورصات العالمية

وفي وقت سابق هوت أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي ، وسجلت خامس خسارة أسبوعية على التوالي

و أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك.

وثبت سعر الذهب الفوري عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنه خسر حوالي 2% هذا الأسبوع، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.13% إلى 1703.6 دولار.