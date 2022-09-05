بعد فوز تراس.. المعارضة في بريطانيا تطالب بإجراء انتخابات عامة

بدأت المعارضة البريطانية، بعد انتخاب ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا، في الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية.

وقال وزير صحة في حكومة الظل، النائب العمالي، ويس ستريتينج، لشبكة “سكاي نيوز”: "يجب أن يدعو تراس إلى انتخابات عامة".

وقال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، إد ديفي، إنه في ظل حكم تراس ستكون هناك نفس الفوضى في بريطانيا كما كانت في عهد جونسون.

وكتب ديفي على تويتر: "من تكلفة المعيشة الطارئة إلى أزمة وكالة الصحة العامة، أظهر المحافظون أنهم لا يهتمون بأن ليس لديهم خطة. حان الوقت لمحاربة ارتفاع أسعار الطاقة ثم الدعوة إلى انتخابات عامة".

وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في عام 2019، حصل حزب المحافظين على 43.6٪ من الأصوات، وحزب العمال علي 32.1٪ من الأصوات، والحزب الليبرالي الديمقراطي علي 11.5٪ من الأصوات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب المحافظين البريطاني، فوز وزيرة الخارجية في حكومة بوريس جونسون بمنصب رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة وذلك بعد حصولها على أغلبية الأصوات.

وبعد تنافس على مدى أسابيع على زعامة الحزب، الذي شهد انقسامًا وضع وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في مواجهة تراس، تسلمت الأخيرة السلطة من رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

واضطر جونسون لإعلان استقالته، بعد فضائح على مدى أشهر، ومن المقرّر أن يسافر إلى اسكتلندا للقاء مع الملكة إليزابيث لتقديم استقالته رسميا. ويتبعه خليفته حيث سيُطلب منه تشكيل حكومة.

ووجهت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، الشكر لسلفها المنتهية ولايته بوريس جونسون، على قيادته حزب المحافظين والحكومة في ظل ظروف صعبة.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت تراس في كلمتها عقب فوزها برئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية: “صديقي بوريس جونسون شكرا.. لقد انهيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي… وسحقت جيريمي كوربين، ووقفت في وجه فلاديمير بوتين.. لقد حزت على الإعجاب من كييف إلى كارلايل”.