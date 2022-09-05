عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك الدخيلة تحصل 2.2 مليار جنيه أغسطس الماضي

جمارك الدخيلة
جمارك الدخيلة

فى إطار توجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك علي سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين .

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة خلال شهر أغسطس 2022 عن مشمول 7576 شهادة جمركية وارد نهائي ، وذلك لكافة البضائع العامة والسلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر و فول الصويا والذرة وغيرهالأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات وغيرها ».

متى يتم الإفراج عن البضائع المحجوزة في الموانئ؟.. الجمارك تجيب

الجمارك تحبط محاولة تهريب كبرى في مطار القاهرة .. شاهد المضبوطات

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد ‏خلال أغسطس الماضى حوالى 242 مليون و250 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة حوالى 1 مليار و515 مليون و819 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عنها 451‏ مليون و689 ألف جنيه .

وخلال شهر أغسطس الماضي تم تصدير مشمول 2655‏ بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها الألمونيوم ، والمواد الغذائية ، والإستانلس، والرخام، ومنتجات أخرى بقيمة أجمالية بلغت 1 مليار و 337 مليون و60‏ ألف جنيه ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة  بمبلغ 420 ألف جنيه.

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 473  بيان جمركي بحوالى مليون و 879 ألف جنيه .

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر أغسطس 2022 حوالي 2 مليار و212‏ مليون و 58‏ ألف جنيه.

جمارك الدخيلة مصلحة الجمارك مال واعمال شهادة جمركية اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

موضوعات متعلقة

تعرف على بوليصة الشحن وفقا لقانون الجمارك الجديد

ترشيحاتنا

لمواجهة أزمة الطاقة.. ألمانيا تتراجع عن إغلاق محطتين نوويتين

مذيعة الزمالك والهجوم على مرتضى منصور.. حقيقة 5 منشورات أشعلت الوسط الرياضي

بعد توجيهات السيسي.. 16 معلومة عن صندوق مصر السيادي وفقا للقانون

العالم يعاني من نقص الغذاء.. كيف استعدت مصر للأزمة وحققت الاكتفاء الذاتي؟

غدا.. اجتماع وزراء الخارجية العرب يناقش ملفات المنطقة قبيل عمومية الأمم المتحدة

أشادت بمهرجان منارات.. حياة قطاط القرمازي تتحدث عن عام الثقافة المصري التونسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لزيادة الذكاء وقوة الذاكرة.. احترس نقص هذه الفيتامينات يدمر المخ

بفستان جرئ وتاتو.. غادة عبد الرازق تثير الجدل في عيد ميلاد ابنتها

فخورة بالتجربة.. تعليق صادم من بطلة فيلم أصحاب ولا أعز عن دورها

بحبه.. ظهور آيتن عامر مع ويجز بعد طلاقها والأخير يرد: بالي عليك مشغول

فيديو

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

وائل عوض يروى تفاصيل حصوله على جائزة الإبداع بمهرجان الدار البيضاء

قلبه تعلق بالمساجد.. وفاة شاب أثناء صلاة الفجر بأحد مساجد الغردقة

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ