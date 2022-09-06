المستشار محمود فوزي يوضح الهدف من الحوار الوطني.. ويؤكد: كل المصريين مدعوون عدا الجماعة الإرهابية

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن الحوار الوطني من ضمن مكاسبه الاختلاف والحوار والمناقشات ووجهات النظر.

وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحوار الوطني لن يكون طويلا، ولن يكون قصير المدى"، لافتا: "الحوار الجاد الذي ننتظر الخروج بنتائج مدروسة ناضجة لابد من أن يكون حوارا متوسط المدى".

وأشار: "استغرقنا شهرين منذ دعوة رئيس الجمهورية لاختيار المنسق العام ورئيس الأمانة وتشكيل مجلس الأمناء، واستغرقنا شهرين في تحديد المحاور الأساسية والفرعية".

الاختلاف سنة كونية



وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني،: "من ضمن مكاسب الحوار هو أن الحق ليس في وجهة نظر واحدة، وأن الاختلاف سنة كونية".

المستشار محمود فوزي: كل المصريين مدعوون للحوار الوطني عدا الجماعة الإرهابية

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، الهدف من دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.

وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحوار الوطني كما أطلقه الرئيس السيسي هو لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة".

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني: "مدعو للحوار الوطني كل المصريين عدا الجماعة الإرهابية"، موضحا: "جميع المصريين بكل انتماءاتهم السياسية مدعوين للحوار الوطني".

الجمهورية الجديدة

وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني: "المقصود من الحوار الوطني في المقام الأول هو التشارك والمشاركة في رسم الأولويات المستقبلية"، مؤكدا: "الحوار الوطني هو حوار للمستقبل للتوافق والاتفاق على قيم الجمهورية الجديدة في المرحلة القادمة".

رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني: دعوة أصحاب المقترحات لعرضها

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إنه تم عقد 5 جلسات للحوار الوطني حتى الآن.

وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الجلسة الخامسة للحوار كانت أمس، وتم دراسة 350 اسم للمقررين والمقررين المساعدين لـ3 محاور الأساسية وهي السياسي والمجتمعي والاقتصادي".



وأشار: "كل محور من هذه المحاور يتفرع عنه بعض القضايا الفرعية"، متابعا: "لدينا لجنة فرعية لحقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة فرعية للتمثيل النيابي والحقوق السياسية".

أصحاب المقترحات



وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني،: "سيتم دعوة أصحاب المقترحات التي تم تقديمها لعرضها وإذا كان هناك رأي فني مطلوب أو رأي خبرة أو معلومة من الحكومة سيتم دعوتهم والنقاش".



المستشار محمود فوزي يوضح كيف سيتناول الحوار الوطني قضية التعليم

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن كل المناقشات في الحوار الوطني، سيتم تسجيلها ورفعها لمجلس الأمناء الذي سيبدأ في صياغتها في صورة مقترحات واضحة وترتيب أولويات، ثم يرفعها لرئيس الجمهورية.

وأضاف: "القضية التي فيها آراء كثيرة ومتشعبة، سيتم رفعها مصحوبة بالآراء والأسانيد الخاصة بها إلى الرئيس".

قضية التعليم



وأشار: "أعطي مثالا بقضية التعليم، وهي من واقع المقترحات التي تلقتها الأمانة الفنية، حيث إن قضية التعليم بها جزء متعلق بالمناهج والتأهيل والتدريب والتعليم الفني والفجورة بين التعليم وسوق العمل، سيتم مناقشة كل تلك الملفات وتكوين صورة واضحة عن ترتيب أولوياتها في إطار العمل الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية".



وأوضح: "رئيس الجمهورية أمامه تصرف من ثلاثة، وهي أن القضية مهمة ويحيلها للحكومة لمجلس النواب لإصدار تشريعيات بشأنها، أو أن يكون هناك توجيه للحكومة لتعديل السياسات أو تغييرها أو استحداث سياسات جديدة، وبهذا نكون تشاركنا حول ترتيب الأولويات وعرفنا غيه الحلو الواقعية، وبعد هذا تكون مرحلة التنفيذ".