عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار محمود فوزي يوضح الهدف من الحوار الوطني.. ويؤكد: كل المصريين مدعوون عدا الجماعة الإرهابية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن الحوار الوطني من ضمن مكاسبه الاختلاف والحوار والمناقشات ووجهات النظر.

 

وأضاف  المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحوار الوطني لن يكون طويلا، ولن يكون قصير المدى"، لافتا: "الحوار الجاد الذي ننتظر الخروج بنتائج مدروسة ناضجة لابد من أن يكون حوارا متوسط المدى".

وأشار: "استغرقنا شهرين منذ دعوة رئيس الجمهورية لاختيار المنسق العام ورئيس الأمانة وتشكيل مجلس الأمناء، واستغرقنا شهرين في تحديد المحاور الأساسية والفرعية".

 

الاختلاف سنة كونية


وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني،: "من ضمن مكاسب الحوار هو أن الحق ليس في وجهة نظر واحدة، وأن الاختلاف سنة كونية".

المستشار محمود فوزي: كل المصريين مدعوون للحوار الوطني عدا الجماعة الإرهابية
كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، الهدف من دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.

وأضاف  المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحوار الوطني كما أطلقه الرئيس السيسي هو لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة".

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني: "مدعو للحوار الوطني كل المصريين عدا الجماعة الإرهابية"، موضحا: "جميع المصريين بكل انتماءاتهم السياسية مدعوين للحوار الوطني".

 

الجمهورية الجديدة

وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني: "المقصود من الحوار الوطني في المقام الأول هو التشارك والمشاركة في رسم الأولويات المستقبلية"، مؤكدا: "الحوار الوطني هو حوار للمستقبل للتوافق والاتفاق على قيم الجمهورية الجديدة في المرحلة القادمة".

رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني: دعوة أصحاب المقترحات لعرضها
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إنه تم عقد 5 جلسات للحوار الوطني حتى الآن.

وأضاف  المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الجلسة الخامسة للحوار كانت أمس، وتم دراسة  350 اسم للمقررين والمقررين المساعدين لـ3 محاور الأساسية وهي السياسي والمجتمعي والاقتصادي".


وأشار: "كل محور من هذه المحاور يتفرع عنه بعض القضايا الفرعية"، متابعا: "لدينا لجنة فرعية لحقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة فرعية للتمثيل النيابي والحقوق السياسية".

أصحاب المقترحات
 

وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني،: "سيتم دعوة أصحاب المقترحات التي تم تقديمها لعرضها وإذا كان هناك رأي فني مطلوب أو رأي خبرة أو معلومة من الحكومة سيتم دعوتهم والنقاش".


المستشار محمود فوزي يوضح كيف سيتناول الحوار الوطني قضية التعليم
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن كل المناقشات في الحوار الوطني، سيتم تسجيلها ورفعها لمجلس الأمناء الذي سيبدأ في صياغتها في صورة  مقترحات واضحة وترتيب أولويات، ثم يرفعها لرئيس الجمهورية.

 

وأضاف: "القضية التي فيها آراء كثيرة ومتشعبة، سيتم رفعها مصحوبة بالآراء والأسانيد الخاصة بها إلى الرئيس".

قضية التعليم


وأشار: "أعطي مثالا بقضية التعليم، وهي من واقع المقترحات التي تلقتها الأمانة الفنية، حيث إن قضية التعليم بها جزء متعلق بالمناهج والتأهيل والتدريب والتعليم الفني والفجورة بين التعليم وسوق العمل، سيتم مناقشة كل تلك الملفات وتكوين صورة واضحة عن ترتيب أولوياتها في إطار العمل الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية".


وأوضح: "رئيس الجمهورية أمامه تصرف من ثلاثة، وهي أن القضية مهمة ويحيلها للحكومة لمجلس النواب لإصدار تشريعيات بشأنها، أو أن يكون هناك توجيه للحكومة لتعديل السياسات أو تغييرها أو استحداث سياسات جديدة، وبهذا نكون تشاركنا حول ترتيب الأولويات وعرفنا غيه الحلو الواقعية، وبعد هذا تكون مرحلة التنفيذ".

المستشار محمود فوزى الحوار الوطني المصريين الجماعة الارهابية الاختلاف الحوار المناقشات وجهات النظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

مرتضى منصور يزف بشرى للجماهير.. 4 صفقات جديدة في الزمالك

مرتضى منصور ينفعل على الهواء بسبب رفض فيوتشر تفعيل عقد عمر كمال

قرفت من قذارتها..فتاة الطالبية: أنهيت حياة صديقتي وخلصت من سوء معاملة أمي

ترشيحاتنا

3 أشخاص فقط حضروا جنازته.. زوجة عبد الفتاح القصري تستولي على أمواله وتتركه يتسول الساندويتش والسيجارة

سعر الذهب اليوم 6-9-2022

مقتل أكثر من 100 إرهابي غرقا أثناء فرارهم من الجيش النيجيري

ما بعد الحداثة في الرواية المعاصرة.. تفاصيل ملتقى الشارقة للسرد بالقاهرة

ديانا حداد تكشف سر غيابها عن طرح الألبومات| خاص

حكم من مات وعليه صيام.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسى المبيد.. ابتكار صراصير إلكترونية يمكنك التحكم فيها بموبايلك عن بعد

مروع.. قطار يطيح بشاب هندي أثناء تصوير مقطع فيديو على إنستجرام

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

توب مكشوف.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة على إنستجرام

فيديو

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ