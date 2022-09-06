كهرباء من المشي.. مشروع تخرج لطلاب "هندسة حلوان" لتوليد الطاقة.. فيديو

توفير الكهرباء

عرض برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كهرباء من المشي.. مشروع تخرج لطلاب "هندسة حلوان" لتوليد الطاقة".

توليد الكهرباء من كثرة المشي حلم راود طلاب كلية الهندسة حتى تمكنوا من إدراج فكرتهم ضمن مشروع للتخرج وتطبيقه على أرض الواقع، من خلال تطوير بلاط يساهم في توليد الكهرباء كلما زاد المشي عليه.

يساعد المشروع على توفير الكهرباء في المدن المزدحمة والتي يتم التركيب فيها لتلك المقاطع من البلاط المولد الطاقة، كما أن المشروع صديق للبيئة ولا ينبعث منه غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب في زيادة ملوثات الجو في المدن المزدحمة.

كهرباء من المشي

و يتميز المشروع الجديد بأنه غير مكلف ماديا ويمكن أن يطبق في المولات التجارية التي تكتظ بالأشخاص لكونها كفيلة في توليد الكهرباء التي يحتاجها المول التجاري، كما أن هناك ميزة تجارية للمشروع، لأن البلاط الجديد يساهم في تقليل فرص الإصابة بمشاكل العظام والمفاصل فهو صحي ويتمتع بالمرونة أثناء المشي عليه.

ودعا الطلاب إلى تطبيق الفكرة على أرض الواقع، لكونها تحمل فكرة لتوليد طاقة نظيفة تساعد في تحسين جودة الحياة بجانب المساهمة في تقليل الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري.