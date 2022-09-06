سوريا تحسم الجدل حول مشاركتها في القمة العربية بالجزائر

أعلن وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، عدم مشاركة بلاده في القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية إن الوزير رمطان لعمامرة، أجرى، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري فيصل المقداد، "في سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل".

وأضافت الوزارة أن علاقة الجمهورية العربية السورية بجامعة الدول العربية كانت "من جملة المسائل التي تمت مناقشتها بهذه المناسبة"، مبرزة أن المقداد أكد أن بلاده تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر.

وأوضحت أن المقداد أشار إلى أن الموقف السوري يأتي "حرصاً منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

كما لفتت إلى أن الجزائر وسوريا أعربتا عن تطلعهما لأن تكلل القمة العربية بـ"مخرجات بناءة من شأنها أن تسهم في تنقية الأجواء وتعزيز العلاقات العربية-العربية للدفع قدما بالعمل العربي المشترك.