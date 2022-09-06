إصابة شاب عقب سقوطه من الطابق الخامس بأسوان

تعرض شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس، بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً من أهالي منطقة الصداقة الجديدة يفيد بسقوط شاب من الطابق الخامس في ظروف غامضة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

نقل شاب للمستشفى عقب سقوطه من الطابق الخامس بأسوان

وانتقلت الأجهزة المعنية بأسوان إلى محل البلاغ لمعاينته، وبالفحص تبين أن المصاب يدعى علاء. ا. ه.، يبلغ من العمر 35 سنة، ومصاب بجروح وكسور بالجسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .