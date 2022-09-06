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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شاب عقب سقوطه من الطابق الخامس بأسوان

شاب يقفز من شقة-
شاب يقفز من شقة- ارشيفية

تعرض شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس، بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان.

 

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً من أهالي منطقة الصداقة الجديدة يفيد بسقوط شاب من الطابق الخامس في ظروف غامضة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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نقل شاب للمستشفى عقب سقوطه من الطابق الخامس بأسوان 

وانتقلت الأجهزة المعنية بأسوان إلى محل البلاغ لمعاينته، وبالفحص تبين أن المصاب يدعى علاء. ا. ه.، يبلغ من العمر 35 سنة، ومصاب بجروح وكسور بالجسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .

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