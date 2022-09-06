الأرصاد: نشهد انكسارا للموجة الحارة وتحسنا في الأحوال الجوية| فيديو

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الموجات شديدة الحرارة بدأت بالانكسار ، مشيرا إلى أن هناك تحسن في الأحوال الجوية خاصة مع فترات الليل.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن نسب الرطوبة بدأت في الانخفاض مع وجود نشاط للرياح في فترات المساء .

سحب منخفضة ومتوسطة

ولفت مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد ، إلى أن هناك تكون للسحب المنخفضة والمتوسطة في الصباح الباكر نتيجة وجود بعض المنخفضات في طبقات الجو العليا ، وهي تحد من تأثير أشعة الشمس نهارا ، فضلا عن أنه يصاحبها أمطار خفيفة على السواحل الشمالية .

ونوه ، أن نشاط الرياح يتسبب في اضطراب أمواج البحر ، وارتفاعها لـ 3 أمتار في العمق ، مضيفا أن اعتدال درجات الحرارة مستمر على مدار 6 أيام قادمة .