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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس الغد حار رطب نهارا معتدل ليلا .. والعظمى بالقاهرة 33

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا /الأربعاء/، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وذكرت الهيئة - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أنه من المتوقع نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط على فترات متقطعة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار.
وأضافت أنه من المتوقع أيضا نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما أن فرص الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.


وأشارت إلى أن النسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر


وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
العاصمة الإدارية 33 22
6 أكتوبر 33 22
بنهــــا 32 23
دمنهور 32 24
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 33 23
دمياط 30 24
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 34 24
السويس 33 23
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 23
طنطا 32 23 
شلاتين 36 27
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 30 23
وادي النطرون 33 24
مطروح 29 23
السلوم 30 23
سيوة 32 22
العريش 31 24
رفح 31 23
الطور 34 27
كاترين 31 19
رأس سدر 34 24
نخل 32 20
طابا 33 26
نويبع 33 26
حلايب 35 27
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 35 27
مرسى علم 34 26
الفيوم 33 21
بني سويف 33 21
المنيا 34 22
أسيوط 34 23
سوهاج 35 24
قنا 37 26
الأقصر 38 27
أسوان 39 27
الوادي الجديد 38 26
أبوسمبل 38 27
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 35 26
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
العظمى الصغرى
مكة 42 29
المدينة 44 29
الرياض 43 29
المنامة 40 32
أبوظبي 41 30
الدوحة 39 31
الكويت 44 28
دمشق 34 19
بيروت 30 27
عمان 32 20
القدس 30 18
غزة 30 22
بغداد 45 29
مسقط 33 29
صنعاء 28 16
الخرطوم 37 27
طرابلس 34 27
تونس 38 25
الجزائر 30 23
الرباط 27 17
نواكشوط 34 26
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى
أنقرة 27 12
إسطنبول 28 19
إسلام آباد 36 26
نيودلهي 37 28
جاكرتا 31 25
بكين 32 19
كوالالمبور 32 24
طوكيو 30 22
أثينا 30 19
روما 29 21
باريس 23 14
مدريد 29 17
برلين 20 14
لندن 20 14
مونتريال 26 17
موسكو 13 04
نيويورك 26 17
واشنطن 28 18
أديس أبابا 20 12

 

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