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رئيس التحرير
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مرأة

للأطفال فقط| أعراض صادمة للإصابة بـ كوفيد طويل الأمد

أعراض صادمة للإصابة
أعراض صادمة للإصابة بـ كوفيد طويل الأمد

مع تقدم المزيد والمزيد من الوقت منذ ظهور جائحة فيروس كورونا ، تستمر المضاعفات حول كوفيد طويل الأمد جنبًا إلى جنب مع المزيد من الأبحاث في الازدياد، فكرة كوفيد طويل الأمد هي أن الأشخاص يستمرون في المعاناة من الأعراض المرتبطة بـ COVID ، بعد فترة طويلة من تعافيهم الأولي من العدوى، يمكن أن تتداخل الأعراض التي تستمر بعد الإصابة بفيروس كورونا في الحياة اليومية للشخص.

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علاوة على ذلك ، لا يقتصر الأمر على البالغين فحسب ، بل يمكن أن تتأثر صحة الأطفال والروتين اليومي من أعراض كوفيد طويل الأمد ، تعتمد مدة الأعراض على عوامل مختلفة مثل شدة العدوى الأولية ومستوى المناعة والإجهاد الوبائي وحالة التطعيم.
الأعراض الأكثر شيوعًا
الأعراض الأكثر شيوعًا التي نراها للأطفال الذين يعانون من كوفيد طويل الأمد هي التعب وصعوبة التركيز (ضباب الدماغ) وتقلبات المزاج،  يضيف الأطباء أنه نظرًا لأنه يمكن تفسير هذه الأعراض على أنها علامات لشيء آخر ، فقد يأخذها الآباء كأمر مسلم به أو لا يفكرون فيها بجدية على أنها متلازمة ما بعد COVID.
بصرف النظر عن هذه العلامات الثلاثة الشائعة الأخرى بعد كورونا  لدى الأطفال تشمل الحمى والصداع والتهاب الحلق والسعال والضعف واضطرابات النوم والدوار بعد الوقوف وآلام العضلات والمفاصل والاكتئاب / القلق وتغير حاسة الشم أو التذوق.
ما مدى شيوعها؟
وفقًا للدراسات الحديثة ، تم الإبلاغ عن أعراض كوفيد طويل الأمد هذه في حوالي 25 ٪ إلى 30 ٪ من الأطفال المصابين بـ COVID،  التعب هو أحد أكثر العلامات شيوعًا لفيروس كوفيد الطويل لدى الأطفال.
تعد أعراض كوفيد طويل الأمد أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا مثل الربو والأكزيما ومشاكل المناعة الذاتية، قد يكون الأطفال الذين أصيبوا بعدوى COVID-19 الشديدة والتي تتطلب علاجًا بالستيرويد أو الأكسجين أكثر عرضة للإصابة بأعراض كوفيد طويل الأمد.

وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Pediatrics أن ما يقرب من 25٪ من الأطفال الذين يعانون من COVID-19 يمكن أن يصابوا بمشاكل طويلة الأمد لعدة أشهر، تم نشر دراسات مماثلة في مجلة لانسيت لصحة الأطفال والمراهقين والتقارير العلمية.
خلصت دراسة أجراها الدكتور راندولف في وحدة الرعاية الحرجة في مستشفى بوسطن للأطفال (جامعة هارفارد) إلى أن ما يقرب من 34٪ من الأطفال الذين أصيبوا بشدة بفيروس COVID يمكن أن تظهر عليهم أعراض ما بعد COVID لمدة 4-6 أشهر.
إذا كنت تشك في أن طفلك يعاني من أي علامات مذكورة أعلاه لـ COVID طويل ، راقبها ، وإذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع أو أسبوعين ، فمن المهم أن ترى طبيب الأطفال أو الطبيب.
هناك خيارات علاجية مختلفة تبعًا لنوع الأعراض وشدتها، سيفهم الطبيب أولاً الجدول الزمني المتعلق بـ COVID وظهور الأعراض ، إلى جانب العوامل الضرورية الأخرى ، ويحدد خيار العلاج الأفضل لطفلك.


ما الذي يسبب كوفيد طويل الأمد عند الأطفال؟


الخبراء ليسوا متأكدين مما يسبب أعراض COVID-19 طويلة الأمد لدى بعض الأطفال،  في حين أن بعض عوامل الخطر ، مثل السمنة أو أي مرض أساسي آخر ، قد تعرض الطفل لخطر الإصابة بعدوى كوفيد الشديدة ، لا تزال هناك حاجة لمزيد من البحث لتحديد الصلة بين هذه الحالات وأعراض COVID الطويلة.
الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض COVID في العدوى الأولية ، يمكن أن يعانون أيضًا من COVID لفترة طويلة.
المصدر: timesofindia

 

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