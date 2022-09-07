طريقة عمل مكرونة بالفراخ والفلفل المشوي.. صحية ولذيذة

مكرونة بالفراخ والفلفل المشوي من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ بالإضافة إلي ذلك تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بالفراخ والفلفل المشوي في البيت.



مقادير مكرونة بالفراخ والفلفل المشوي



٤٠٠ جم مكرونة فوسيلي نصف سلق

ماء سلق المكرونة

٣ صدور دجاج جوليان

٣ فلفل رومي أحمر

٣ فلفل رومي أصفر

٢ فلفل أخضر حار

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

نصف كوب ريحان مفروم

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة زعتر جاف

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

زيت زيتون

زبدة



طريقة تحضير مكرونة بالفراخ والفلفل المشوي



فى صاج فرن نضع الفلفل ويرش بملح وفلفل اسود وزيت زيتون ويقلب ويوضع في الفرن يشوي.

في ووك ساخن يشوح الدجاج في زيت الزيتون والزبدة مع كل التوابل ويضاف الفلفل المشوي والثوم المفروم والريحان ويقلب ثم نضع ماء سلق المكرونة ويقلب ثم نضيف المكرونة مع قليل من ماء سلق المكرونة وتقلب نأخذ غلوتين وترفع وتقدم بالهنا والشفا.

