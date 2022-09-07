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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل كفتة مشوية

طريقة عمل كفتة مشوية
طريقة عمل كفتة مشوية

كفتة مشوية من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي شرائه من المحلات والمطاعم.

قدّمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة مشوية بأسهل الخطوات.

 

مقادير كفتة مشوية


٣/٤ كيلو لحمة مفرومة ناعم
ربع  كيلو دهن
١ ملعقة كبيرة بيكنج باودر
نصف كوب بقدونس
١ بصل
ربع  كوب نشا
ملح و فلفل
١ ملعقة كبيرة بهارات لحمة
اسياخ خشبية
قطعة فحم
سلطة طحينة للتقديم
خبز للتقديم

 

طريقة تحضير كفتة مشوية 

في وعاء نضع اللحمة مع الدهن المفروم، البقدونس المفروم، بصل مفروم و معصور من الماء، بيكنج باودر، النشا و نتبل بالملح، فلفل و البهارات و نعجنهم سويا جيدا حتى يتجانسوا تماما ثم نطحنهم في محضرة الطعام حتى يتجانسوا
ندخل الكفتة للثلاجة حتى تهدأ و تتماسك

ننقع الأسياخ بالماء ثم نبدأ بشك الكفتة (نبلل يدنا في ماء البصل)

ندخل أسياخ الكفتة إلى الفرن على درجة حرارة 220 حتى تنضج

وتقدم ساخنة بالهنا و الشفا

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