اتفاق شفوي.. وكيل محمود جاد يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

قال شكري جاد وكيل أعمال محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي، إن الحارس يتبقى في عقده عامين آخرين، موضحًا أن الزمالك يتفاوض مع الحارس بشكل شفوي.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن التفاوض يتم عن طريق نادي إنبي الذي يدين له محمود جاد بالفضل الكبير، باعتباره ابن من أبنائه.

وأشار إلى أن اللاعب لن يتخذ قرار بشكل منفرد، قبل العودة إلى إدارة إنبي، التي حال موافقتها سيتم تقييم العروض واختيار العرض الأفضل، مشددًا أنه يكن كل الاحترام لنادي الزمالك وكذلك الأهلي، والذي لا يُرفض عرض أي منهما.

مفاوضات جاد والزمالك

وواصل وكيل أعمال حارس مرمى إنبي، أن لا يوجد حتى هذا التوقيت، اتفاق بين الزمالك وإنبي بشأن محمود جاد، للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.