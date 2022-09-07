عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتفاق شفوي.. وكيل محمود جاد يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

صدى البلد

قال شكري جاد وكيل أعمال محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي، إن الحارس يتبقى في عقده عامين آخرين، موضحًا أن الزمالك يتفاوض مع الحارس بشكل شفوي.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن التفاوض يتم عن طريق نادي إنبي الذي يدين له محمود جاد بالفضل الكبير، باعتباره ابن من أبنائه.

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

صدمة إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

وأشار إلى أن اللاعب لن يتخذ قرار بشكل منفرد، قبل العودة إلى إدارة إنبي، التي حال موافقتها سيتم تقييم العروض واختيار العرض الأفضل، مشددًا أنه يكن كل الاحترام لنادي الزمالك وكذلك الأهلي، والذي لا يُرفض عرض أي منهما.

مفاوضات جاد والزمالك

وواصل وكيل أعمال حارس مرمى إنبي، أن لا يوجد حتى هذا التوقيت، اتفاق بين الزمالك وإنبي بشأن محمود جاد، للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاد الزمالك انبي محمود جاد وكيل أعمال محمود جاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر..بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء اليوم|فيديو

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

ترشيحاتنا

الخارجية الألمانية: لكي نكون محايدين للمناخ علينا الإسراع بالتحرك نحو الطاقة المتجددة

التموين: الدعم الذي وجّه به الرئيس السيسي مستمر حتى مارس 2023 |فيديو

اتفاق شفوي.. وكيل محمود جاد يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

صدمة إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

رئيس الأرصاد الجوية السابق: التغير المناخي أثر على مصر بشكل كبير.. فيديو

لأول مرة.. أحمد سعد ينشد موالاً يجمع بين الترانيم المسيحية والابتهالات الإسلامية|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالأسود.. شاهد| لجين عمران تتألق بمجوهرات لافتة في أحدث جلسة تصوير لها

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. نوع شهى من الأرغفة

نصائح تغير حال مواليد برج الحوت 180 درجة.. هيخفوا ويفرحوا

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ