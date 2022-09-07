ولادة خنزير بملامح فيل تثير دهشة الملايين في الفلبين.. نهايته صادمة

أثارت ولادة خنزير بملامح فيل دهشة الملايين حيث يمتلك الخنزير المولود حديثا شكلا مميزا تشبه فيه ملامحه بعضا من ملامح الفيل، مثل: الأنف والساق والعيون..فما حكايته ونهايته الصادمة؟

ولادة خنزير بملامح فيل تثير دهشة الملايين

حازت صور الخنزير المولود حديثا في الفلبين على دهشة ملايين الأشخاص من حول العالم حيث انتشرت صوره بكثرة نتيجة شكله المميز والغريب بزلومة فيل في جبهته وساق تشبه ساقه، وعينان متقاربتان مثله.

اعتبر مشاهدي صور الخنزير المولود حديثا ضمن 12 خنزير صغير أشقاء له في جزيرة نيجروس، رابع أكبر جزيرة في الفلبين بملامح تشبه الفيل أنها علامة على «الحظ السعيد».

ولادة خنزير بملامح فيل تثير دهشة الملايين..نهايته صادمة

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن الخنزير صاحب ملامح الفيل كان الوحيد المختلف بين أشقائه الـ 12 المولدين معه بجزيرة نيجروس في الفلبين.

وصُدمت ديلين ديلادا ديسابيل، التي تملك أم الخنازير، عندما رأت الخنزير المميز شكلا بملامح تشبه الفيل، معلقة: «صُدمنا جميعا لأن وجهه كان هكذا!، له زلومة على جبهته، وعيناه متقاربتان من بعضهما، وقدميه كبيرة مثل الفيل».

ولادة خنزير بملامح فيل تثير دهشة الملايين..نهايته صادمة (مالكته)

نهاية صادمة لخنزير تشبه ملامحه الفيل

ولفت ديلين ديلادا ديسابيل إلى أنه بعد نشر صور الحنزير عبر الإنترنت اعتقد الناس أنه سيجلب لها الحظ السعيد، لكن الحنزير نفسه لم يعش سوى 30 دقيقية على قيد الحياة، حيث توفي بعدها ودفنه مالكه الفلبينية.

وعن سبب وفاته، أشارت مالكه ديلين ديلادا ديسابيل إلى أنه لم يستطع التنفس بشكل صحيح.

ولادة خنزير بملامح فيل تثير دهشة الملايين..نهايته صادمة

حالة مماثلة لما حدث لخنزير بملامح فيل

ويمكن أن تحدث هذه التشوهات بسبب عدد من العوامل بما في ذلك العوامل الوراثية أو التغذية أو التسمم أو التمثيل الغذائي غير الطبيعي، وقد عُرف حدوث حالات مماثلة لذلك ففي شهر يوليو الماضي ، ولدت بقرة صغيرة برأسين مما صدم سكان مسقط رأسها في البرازيل.

ولادة خنزير بملامح فيل تثير دهشة الملايين..نهايته صادمة

وُلد العجل ذو المظهر المخيف في مزرعة بقرية تابيرا دو بيكسي في ولاية باهيا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم الاثنين، 18 يوليو قبل أن يموت بعد أربعة أيام من ولادته بسبب خلل جيني.