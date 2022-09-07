نيفين رجب تتألق بأغاني عبد الوهاب ووردة وفيروز في الأوبرا المصرية

أحيت المطربة نفين رجب إحتفالية فنية بدار الأوبرا المصرية قدمت خلالها عددا من الأغاني الطربية لنجوم زمن الفن الجميل والتي نالت إعجاب الجميع.



صعدت نفين علي خشبة المسرح مرتدية فستان رائع من تصميم الفنان العالمي هاني البحيري وافتتحت وصلتها الطربية بأغنية "الفن" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بعدها قدمت "وأنا مالي" لوردة وأشعلت الأجواء ب "نسم علينا الهوا" لفيروز .. وفي ختام الاحتفالية قام فتحي الحصري رئيس مهرجان همسة بتكريمها كأفضل مطربة شابة.

علي هامش الإحتفالية أجرت نفين رجب جلسة تصوير مرتدية سواريه مبهر للبحيري بأركان وغرف دار الأوبرا المصرية مع المصور سامح سليم



المعروف أن نفين رجب هي شقيقة المطربة غادة رجب ووالدهما الموسيقار والمايسترو رضا رجب ولديها العديد من الأغاني الخاصة بها والتي كان آخرها "كل آخر يوم" كلمات حسين محرم، ألحان مدين، توزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

كما تستعد نيفين رجب لإطلاق أغنية "سنجل" جديدة خلال الأيام القليلة القادمة من كلمات الشاعر حسين محرم ،لحن مدين وتوزيع يحي يوسف.

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