عربية النواب: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ولاغنى عنه

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن قمة الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن كشفت عن حقيقة فى غاية الأهمية وهى أن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخى ومحورى ولاغنى عنه .

وأشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى خلال اللقاء على استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومشدداً على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة خاصة في قطاع غزة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن الموقف المصرى الواضح والحاسم من مصر تجاه القضية الفلسطينية يجب أن يجد مساندة حقيقية ودعم واسع وكبير من المجتمع الدولى بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة من أجل تحقيق الرؤية المصرية لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وبما يحقق جميع المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

وأكد أن تحقيق هذه المطالب المشروعة يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أعرب خلال هذه القمة عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد، وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

،ومؤكداً ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، ومن ثم حرصه على التشاور والتنسيق المتواصل مع الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، والأطر المتعددة الأخرى، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وحسين الشيخ أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطيني، والسفير دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة.