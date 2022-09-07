تكشف عن التاتو.. منة فضالي تثير الجدل بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها صور جديدة، وظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة، ونشرت منة فضالي صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعبر متابعوها عن مدى جمالها.

تفاصيل إطلالة الفنانة منة فضالي



وارتدت منة فضالي بتوب أصفر كت، يبرز من شكل التاتو على كتفها، وهو ما أعطاها إطلالة جريئة للغاية.

وتركت منة فضالي شعرها الأشقر منسدلا عبر أكتافها بتسريحة إنسانية وناعمة، وهو ما تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

منة فضالي



ولم تتكلف منة فضالي في وضع المكياج، واكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الأحمر الناعم، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها الطبيعية.

وأكملت منة فضالي إطلالتها ببعض الأكسسورات البسيطة، حيث اختارت ارتداء قرطين باللون الفضي ونظارة شمسية على شعرها باللون البني القاتم، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



أخر أعمال الفنانة منة فضالي

ويُعرض قريبا للفنانة منة فضالي فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، شيرين رضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وتنتظر منة فضالي، عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، وتامر ضيائي، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤي عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.