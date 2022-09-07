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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بد أعمال رصف طريق أبو الغيط في القليوبية بتكلفة 65 مليون جنيه

طريق أبوالغيط
طريق أبوالغيط

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن بدء أعمال المرحلة الأولى لرصف طريق "أبو الغيط - الحادثة"، والذى يبدأ من ميدان السلام "كوبرى الحادثة" وحتى نزلة الدائرى بباسوس.

 ويبلغ طوله 5.7 كيلو متر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 مترا وحتى 18,5 متر بتكلفة تصل إلى 65 مليون جنيه.

 ويعتبر طريق أبو الغيط طريق رئيسى وحيوى، حيث أنه يخدم القادمين من ثلاث محافظات هى القاهرة والمنوفية والجيزة.

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ومن الجدير بالذكر أن أعمال الترسية والطرح تمت من قبل مديرية الطرق والنقل بالقليوبية وستتم أعمال الرصف تحت إشراف مدير المديرية المهندسة حنان جمال، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع مرور القليوبية ومجلس مدينة القناطر الخيرية لتذليل كافة العقبات والمعوقات لبدء أعمال هذا الطريق الحيوي.


وقال محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على متابعة كافة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشيرا إلى أهمية العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز.


وشدد المحافظ، على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقًا للخطة الزمنية المحددة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته.

ولفت إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم.

وأكد أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.


كما أن قطاع الطرق قد شهد تطويرا وتنمية ورصف وإعادة تأهيل 9 طرق من خلال خطة وزارة التنمية المحلية بقيمة 210 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى حيث تم الانتهاء من: طريق قليوب / شبين القناطر بطول 14 كم (ثلاث قطاعات) و طريق خط 13 من بلتان حتى الشرفا بالرياح التوفيقى بطول 15كم و طريق خط 12 من مفارق أجهور حتى أجهور الصغرى بطول 8 كم وطريق مدخل ومخرج مدينة بنها بداية من طريق مصر / اسكندرية الزراعى بجوار كوبرى الزقازيق بطول 3 كم و طريق الكورنيش باتجاه قرية الرملة بداية من نزلة العاصمى حتى نهاية حدود مدينة بنها مع الوحدة القروية بطلحا مع تطوير الأرصفة بطول 1 كم.


كما انه جارى أعمال تنفيذ الطرق الآتية  رصف شارع أحمد عرابى فى المسافة من أم بيومى حتى كوبرى 15 مايو بطول 3 كم ومشروع رصف طريق ميت نما فى المسافة من كوبرى الشرقاوية حتى الطريق الدائرى (مرحلة ثانية) بطول 1.5 كم ومشروع تطوير ورصف شارع البطل أحمد عبد العزيز من نادى الخانكة بامتداد شارع الجمهورية حتى موقف الأتوبيس بالقلج و مشروع تطوير ورصف نفق الشموت حتى الكنيسة وأعمال تغطية ترعة الباسوسية، والذى يبلغ طولها 7 كيلو حيث تم الانتهاء من تغطية 6.7 كيلو متر ومتبقى 300 متر خرسانة و150 متر حفر بتكلفة 83 مليون جنيه.


وتطوير ورصف 3 طرق من خطة الجهاز المركزى للتعمير (كورنيش النيل ـ طريق طراد النيل ببنها ـ شارع فريد ندا )، كما تم تطوير محيط المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بالتنسيق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد وتذليل كافة المعوقات مع كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ أعمال تطوير وعمل حرم آمن لشركات البترول بتكلفة تخطت 150مليون جنيه تحملتها شركات البترول، وشاركت المحافظة بمبلغ 5 مليون جنيه لاستكمال أعمال التطوير، بالإضافة إلى أنه تم حصر الأماكن الفضاء على شارب الترعة بمساحة 22 ألف م2 تقريبًا لدراسة إستغلالها كمواقف لسيارات تلك الشركات بإستثمارات لصالح المحافظة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية ،بالإضافة إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير 3 ميادين بمدينة بنها وقليوب "ميدان كاميليا ـ ميدان المحطة ـ ميدان وابور الثلج" وتم افتتاح "ميدان العاشر من رمضان" بتكلفة 10.4 مليون جنيه.

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