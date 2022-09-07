وكيل تعليم مطروح يجتمع مع إدارات غرب المحافظة لبحث الاستعداد للعام الدراسي

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعاته مع جميع عناصر العملية التعليمية لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة بداية أكتوبر القادم.

وعقد شحاتة اجتماعاً مع مديري إدارات غرب المحافظة وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية ومسئولي المتابعة والتوجيه المالي والإداري والتخطيط واللامركزية، بحضور إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

ورحب وكيل الوزارة في بداية الإجتماع بالحضور، مؤكداً لهم أهمية المرحلة الحالية وضرورة التحلي بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية ومواصلة الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى والحرص الكامل على توفير جميع الأجواء الصحية والآمنة لأبنائنا الطلاب والمعلمين، وتطبيق جميع معايير الصحة والأمان والسلامة المهنية من خلال تفعيل أدوار اللجان الفرعية الخاصة بهذا الشأن في الإدارات التعليمية، وكذلك في المديرية، بالإضافة إلي لجان المتابعة والتوجيه المالي.

وشدد على المتابعة الدورية والمستمرة لجميع المنشآت التعليمية لتقييم جميع جوانب العملية التعليمية وتدعيم الإيجابيات والوقوف على السلبيات.