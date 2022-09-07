هوت شورت وتوب.. شاهد| إطلالة صيفية ل فيفي عبده من الساحل الشمالي

نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة صيفية جريئة.

وتألقت فيفي عبده، مرتديه هوت شورت جينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه توب باللون الأسود، ووضعت قميص ملون على الخصر ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت فيفي عبده في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، ووضعت نظارة شمسية لاكمال اللوك.

كما اختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت كاب على الرأس باللون الأسود ليكشف جمالها.

ولم تتكلف فيفي عبده، بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة مع قرط بسيط لإكمال ظهورها.