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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني جديد بعد ظهور أول حالة إصابة بجدري القرود في مصر

جدرى القرود
جدرى القرود

تقدمت النائب إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بسؤال ل  وزير الصحه و السكان ووزير التربيه و التعليم  بشأن الاجراءات المتبعه لرفع درجات الاستعداد لهذا الفيروس بالمستشفيات و المدارس.

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وتساءلت سعيد عن مدى تواجد مستشفيات معده للعزل بالمحافظات ، وهل تم توزيع بروتوكول علاج علي المديريات الصحيه للتعرف علي الاصابه و التعامل معها وما هي أليات التنسيق بين وزاره الصحه و وزاره التعليم و الاجراءات المتبعه لمنع أنتشار الفيروس داخل المدارس و خصوصًا أننا علي أعتاب عام دراسي جديد .

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه في اطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في أحد المستشفيات المخصص للعزل.

وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوربية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

وزارة التعليم الصحة فيروس مجلس النواب وزارة الصحة أول حالة إصابة

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