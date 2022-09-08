هل مطالبة أروح العزا بماكياج..ميرفت أمين عن صورتها بعزاء علي عبد الخالق

حرصت الفنانة ميرفت أمين، على أن ترد على الجدل والانتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في عزاء المخرج الراحل علي عبدالخالق، بدون مكياچ.

وقالت «ميرفت أمين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء DMC»: "بيتكلموا في العزا وإن شكلها مهمومة هل أنا مطالبة أروح العزا بميكاب".

وأضافت أنها تعرضت خلال الفترة الماضية لعدد كبير من الشائعات أولها زواجها وتعرضها لأزمة صحية ثم وفاتها.



وتابعت «ميرفت أمين» : «الموت والزواج مش بيستخبوا، وأنا ليه صايبني على السوشيال ميديا طول الوقت، الناس على السوشيال ميديا مش بيقدروا إن فيه ناس ممكن تكون بعيدة عني، أو بنتي في مكان مش قادرة توصلي، انا اتعودت على دا من فترة ولكن اللي حواليا بتضايق عشان بيتأثروا مش عارفة ليه الأذية للناس اللي حواليا».

اختتمت «ميرفت أمين» حديثها أنها تستعد خلال الفترة المقبلة للموافقة على عمل درامي جديد، مضيفة: «معروض عليا عملين والاتنين جيدين هختار واحد منهم قريب».

وقالت ميرفت في تسجيل صوتي لبرنامج عرب وود إنها استغربت جدا من الضجة التي حدثت بسبب صورتها مشيرة أنها في عزاء المخرج علي عبد الخالق فليس من الطبيعي الذهاب للعزاء بـ ماكياج أو إطلالة غير مناسبة.

وتابعت قائلة: “أعمل إيه وأنا رايحة أقدم واجب العزاء”

ميرفت أمين تثير الجدل بصورتها الأخيرة

وأثارت الفنانة ميرفت أمين الجدل بأحدث ظهور لها في عزاء المخرج علي عبد الخالق بعد تملك الحزن منها بعد اختفاء فترة طويلة منذ رحيل صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز ومن قبلها رجاء الجداوي.

ميرفت أمين تقدم واجب العزاء في المخرج علي عبد الخالق

وحرصت كل من الفنانة ميرفت أمين والفنانة سيمون، علي حضور عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، داخل مسجد الحامدية الشاذلية.