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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أعملكوا إيه يعني .. ميرفت أمين ترد على انتشار صورتها الأخيرة

ميرفت أمين
ميرفت أمين

ردت الفنانة ميرفت أمين على انتشار صورتها الأخيرة، والتي ظهرت فيها بملامح يبدو عليها الحزن والتقدم في السن ما جعل اسمها يتصدر التريند ومحركات البحث.

ميرفت أمين ترد على الجمهور بسبب صورتها الأخيرة 

وقالت ميرفت في تسجيل صوتي لبرنامج عرب وود إنها استغربت جدا من الضجة التي حدثت بسبب صورتها مشيرة أنها في عزاء المخرج علي عبد الخالق فليس من الطبيعي الذهاب للعزاء بـ ماكياج أو إطلالة غير مناسبة.

 

وتابعت قائلة: “أعمل إيه وأنا رايحة أقدم واجب العزاء”

ميرفت أمين تثير الجدل بصورتها الأخيرة

وأثارت الفنانة ميرفت أمين الجدل بأحدث ظهور لها في عزاء المخرج علي عبد الخالق بعد تملك الحزن منها بعد اختفاء فترة طويلة منذ رحيل صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز ومن قبلها رجاء الجداوي. 

ميرفت أمين تقدم واجب العزاء في المخرج علي عبد الخالق

وحرصت كل من الفنانة ميرفت أمين والفنانة سيمون، علي حضور عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، داخل مسجد الحامدية الشاذلية.

ميرفت أمين الفنانة ميرفت أمين المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق صورة ميرفت أمين

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