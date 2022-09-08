حنان شومان: الرقابة على المنصات الرقمية مستحيلة في ظل الانفتاح

أبدت النافذة الفنية حنان شومان، تعجبها على كيفية تطبيق قرار المجلس الأعلى للإعلام بالرقابة على المنصات الرقمية، مشيرة إلى أنه ليس في مقدور أي أحد فرض الرقابة على هذه المنصات إلا هي نفسها.

وأضافت الناقدة حنان شومان في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن المنصة الرقمية الوحيدة التي يمكن أن يفرض المجلس الأعلى للإعلام الرقابة عليها، هي منصة Watch it، لأنها مصرية.

وأشارت حنان شومان، أن هذه المنصات لها قوانينها الخاصة مثل يوتيوب مثلا، ولا يمكن لأحد غيرها أن يفرض الرقابة عليها.

الرقابة على الأعمال الفنية

وحول الرقابة على الأعمال الفنية، قالت حنان شومان أنه يوجد الرقابة على المصنفات الفنية، وهي الجهة المنوط بها للرقابة، ولا يمكن أن تمنح هذه الصلاحية لجهة أخرى غيرها، وإلا ستصبح رقابة مزدوجة.

وأشارت حنان شومان، أن رقابة العائلة أو الأسرة نفسها - وهي الأقرب للفرد عن أي جهة رقابية - صارت مستحيلة في ظل هذا الانفتاح الالكتروني، ولا يصبح هناك رقابة بالمعنى التقليدي، وأقصى ما يمكن أن تفعله الأسرة هو التوجيه فقط.