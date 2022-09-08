عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان شومان: الرقابة على المنصات الرقمية مستحيلة في ظل الانفتاح

حنان شومان
حنان شومان

أبدت النافذة الفنية حنان شومان، تعجبها على كيفية تطبيق قرار المجلس الأعلى للإعلام بالرقابة على المنصات الرقمية، مشيرة إلى أنه ليس في مقدور أي أحد فرض الرقابة على هذه المنصات إلا هي نفسها.

وأضافت الناقدة حنان شومان في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن المنصة الرقمية الوحيدة التي يمكن أن يفرض المجلس الأعلى للإعلام الرقابة عليها، هي منصة Watch it، لأنها مصرية.

وأشارت حنان شومان، أن هذه المنصات لها قوانينها الخاصة مثل يوتيوب مثلا، ولا يمكن لأحد غيرها أن يفرض الرقابة عليها.

 

الرقابة على الأعمال الفنية 

وحول الرقابة على الأعمال الفنية، قالت حنان شومان أنه يوجد الرقابة على المصنفات الفنية، وهي الجهة المنوط بها للرقابة، ولا يمكن أن تمنح هذه الصلاحية لجهة أخرى غيرها، وإلا ستصبح رقابة مزدوجة.

وأشارت حنان شومان، أن رقابة العائلة أو الأسرة نفسها - وهي الأقرب للفرد عن أي جهة رقابية - صارت مستحيلة في ظل هذا الانفتاح الالكتروني، ولا يصبح هناك رقابة بالمعنى التقليدي، وأقصى ما يمكن أن تفعله الأسرة هو التوجيه فقط.

حنان شومان النافذة الفنية حنان شومان الناقدة حنان شومان المجلس الأعلى للاعلام المنصات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

خناقة وتكسير سيارات ومطاردات.. حرب شوارع في فرح باهر المحمدي بسبب عصام صاصا| تفاصيل

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

عزل أول مصري مصاب بـ جدري القرود..ماذا ظهر عليه من أعراض ؟

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

طارق الشناوي : بعض المنصات الإلكترونية بها مواد إباحية مجانية |خاص

أولى بطولاتها المطلقة.. ريم مصطفى تتصدر أفيشات طير بينا يا قلبي

خطة كيوبيد يحول مسرح السلام لجزيرة يونانية

دوشة.. تعرف على فريق عمل أغنية محمد رمضان الجديدة

اليوم.. تكريم يحيي الفخراني في ملتقى القاهرة للسينما والدراما

بعد أشهر من وفاتها.. ظهور مفاجئ للممثل محمد شبانة صديق نيرة أشرف

قبل صورتها العارية .. فاطمة بن سعيدان تظهر بعلم المثلية الجنسية

بعد اعترافها بحبه.. البلوك ينهي علاقة طليقة الفيشاوي وعمر كمال

ترشيحاتنا

واقعة مأساوية.. توفيت الأم فجأة ولحق بها طفلها بعد أيام

ناقد سعودي: كنا نتمنى مواجهة الأهلي لأننا نعلم أنه كبير أفريقيا.. فيديو

بعد القبض على المنفذ الثاني.. القصة الكاملة لحوادث الطعن في كندا

هاني حتحوت: إيهاب جلال مدير فنياً للمصري والإعلان غداً.. فيديو

زيادة جديدة على أسعار بيستون B70 موديل 2022.. تفاصيل

دعاء الزواج ..أسهل الأدعية مع الأخذ بالأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة وتكسير سيارات ومطاردات.. حرب شوارع في فرح باهر المحمدي بسبب عصام صاصا| تفاصيل

ينتقل فى العلاقة الزوجية .. أبرز تصريحات هانى الناظر عن جدري القرود

غالي جدا.. سعر صادم لـ قفطان أروى في مهرجان فينيسيا

وائل جمعة مزعل الزملكاوية.. سر 3 كلمات أشعلت غضب جمهور القلعة البيضاء

فيديو

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ