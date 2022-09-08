عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. كيف حققت المملكة نموًا كبيرًا في الناتج المحلي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أمس الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع 12.2% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وتجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التقديرات الحكومية في نهاية يوليو الماضي، والتي كانت قد بلغت 11.8%.

الأنشطة النفطية

وقالت الهيئة العامة للإحصاء "يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9% على أساس سنوي، و4.4% على أساس ربعي".

كما زادت الأنشطة غير النفطية 8.2% على أساس سنوي و4.5% على أساس ربع سنوي، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نموا نسبته 2.4% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الأول.

اقتصاد السعودية| المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل

اقتصاد السعودية..تسليم 30 ألف وحدة سكنية للأسر المستفيدة من "سكني" قبل نهاية 2022

وتتوقع السعودية نمو ناتجها المحلي بنسبة 7.4% في 2022، فيما توقعه صندوق النقد الدولي بـ7.6%.

القطاع الخاص والصادرات

الاثنين الماضي، أظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية توسع في أغسطس بأسرع معدل له منذ أكتوبر من العام الماضي بعد أن أدى تحسن ظروف الطلب إلى تعزيز النشاط التجاري.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله إلى 57.7 في أغسطس من 56.3 في يوليو، متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8.وتشير القراءات فوق 50.0 إلى توسع في النشاط.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز جلوبال" إن " مؤشر مديري المشتريات في السعودية أشار‭ ‬إلى مرونة إضافية في الاقتصاد غير النفطي خلال شهر أغسطس، مع استمرار ارتفاع النشاط التجاري والمبيعات بشكل حاد على الرغم من التقارير عن تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية".

وأضاف أن" إجمالي الطلبات الجديدة ارتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر من العام الماضي مدفوعا بتحسن طلب العملاء وزيادة الصادرات وانتعاش واسع النطاق في الظروف الاقتصادية منذ الجائحة".

وأدت الزيادة القوية في طلبات التصدير الجديدة إلى زيادة الطلبيات الجديدة، على الرغم من ارتفاعها بوتيرة أضعف قليلا من يوليو عندما سجلت أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.5 في أغسطس من 59.9 في يوليو بما يتماشى تقريبا مع متوسط السلسلة البالغ 61.4.

اقتصاد السعودية| طيران أديل يستلم طائرة إيرباص NEO الجديدة.. أهم مميزاتها

اقتصاد السعودية| إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

وتباطأ الارتفاع في تكاليف المدخلات للشهر الثاني على التوالي بما يتماشى تقريبا مع متوسط السلسلة.

وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي بالقطاع الخاص في السعودية للشهر الخامس على التوالي وإن كان بشكل هامشي وبوتيرة أبطأ إلى حد ما مما كان عليه في يوليو.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، الذي يقيس توقعات النشاط خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر لكنه ظل إيجابيا.

وقال التقرير إن "درجة الإيجابية تراجعت للشهر الثاني على التوالي ولكنها ظلت من أعلى المستويات التي شوهدت خلال العام ونصف العام الماضيين. الشركات التي أعطت نظرة مستقبلية إيجابية للإثني عشر شهرا المقبلة تستند في كثير من الأحيان إلى زيادة تدفقات الطلبيات الجديدة مع إشارة البعض إلى أن المشاريع القادمة وتحسينات الجودة يمكن أن تدعم النشاط أيضا".

استثمار السعودية صادرات صندوق النقد الدولى صندوق النقد القطاع الخاص النفط الخام اقتصاد السعودية النمو الاقتصادي النقد الدولي اقتصاد السعودى الناتج المحلي نمو الاقتصاد نمو الناتج المحلى الناتج المحلي الاجمالي النشاط التجاري الهيئة العامة السعودية للاحصاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

عزل أول مصري مصاب بـ جدري القرود..ماذا ظهر عليه من أعراض ؟

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية| المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل

اقتصاد السعودية..تسليم 30 ألف وحدة سكنية للأسر المستفيدة من "سكني" قبل نهاية 2022

ترشيحاتنا

أزمة أوكرانيا تعصف بأسعار النفط ومخاوف كبيرة من الركود

دور زوجته الأولى .. حقيقة صدام بوسي وضرتها قبل ضجة الطلاق

هل الغيرة السبب .. طلاق بوسي وهشام ربيع حديث السوشيال ميديا

دعاء في جوف الليل لقضاء الحاجة.. احرص عليه لأنه مستجاب

السعودية .. كيف حققت المملكة نموًا كبيرًا في الناتج المحلي؟

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها تورم الساق.. علامات تحذيرية غير متوقعة للإصابة بسرطان عنق الرحم

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

ينتقل فى العلاقة الزوجية .. أبرز تصريحات هانى الناظر عن جدري القرود

غالي جدا.. سعر صادم لـ قفطان أروى في مهرجان فينيسيا

فيديو

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ