نيسان تكشف عن أسعار أكس تريل موديل 2023 | صور

أعلنت نيسان عن المواصفات الجديدة لسيارة أكس تريل " Nissan X-Trail" الجديدة بعد عام ونصف من الكشف الأولي عنها ، بأسعار تبدأ من 32.030 جنيه إسترليني.

سيُطرح بيع سيارات الدفع الرباعي الكبيرة ، المتوفرة بخمسة أو سبعة مقاعد ، في الشهر المقبل مع خيارات تشمل ثلاثة محركات هجينة فقط وخمسة مستويات مواصفات.

نيسان أكس تريل موديل 2023

مواصفات سيارة نيسان أكس تريل موديل 2023

يأتي محرك البنزين في الفئة الأولى الأقل سعراً بسعة 1.5 لتر بشاحن توربيني مع مساعدة هجينة خفيفة، ينتج ما يصل إلى 161 حصانًا وعزم أقصى للدوران يبلغ 221 رطلاً، مع توفير الطاقة عبر علبة تروس CVT، يستفيد هذا المحرك أيضًا من تقنية الضغط المتغيرة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في البنزين، مما يعني أنه يمكن للسائقين توقع رقم اقتصادي يصل إلى 39.9 ميلا في الجالون.

جاء المحرك الثاني بسعر أعلى يقدر بـ 2435 جنيه إسترليني تصل قوتة الى 201 حصانًا من نظام الطاقة الإلكترونية من نيسان قاشقاي، مدفوعًا بمحرك كهربائي بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر يعمل كمولد.

نيسان أكس تريل موديل 2023

يبدأ المحرك ما بين 1600 دورة في الدقيقة و 4800 دورة في الدقيقة ، ويستخدم أيضًا نفس القدرة التشغيلية بدواسة واحدة "الدواسة الإلكترونية" مثل نيسان ليف الكهربائية بالكامل، وتقول نيسان إن السائقين يمكن أن يصلوا إلى 48.6 ميلا في الجالون مع القيادة الاقتصادية.

يتصد المحرك الثالث e-4orce النطاق بقوة 210 حصانًا مقابل 2200 جنيه إسترليني إضافية بالإضافة إلى تكلفة محرك e-Power، يضيف محركًا كهربائيًا ثانيًا ، يقع في المحور الخلفي ، للدفع الرباعي الدائم ، ويتسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.0 ثانية ، مع رقم اقتصادي يصل إلى 44.7 ميلا في الغالون.

نيسان أكس تريل موديل 2023

قالت نيسان إن تقنية e-4orce الخاصة بها يمكنها الاستجابة لتغييرات القبضة من خلال تغيير توزيع الطاقة من الأمام إلى الخلف في 0.0001 ثانية، حيث تضيف إضافة المحرك الخلفي أيضًا نظامًا أكثر تعقيدًا لتجديد الفرامل ونظام توجيه الفرامل ، والذي يوفر قيادة أكثر ثباتًا.

من الخارج، تشترك نيسان أكس تريل مرة أخرى في الجزء الأكبر من تصميمها الخارجي والداخلي مع سيارة نيسان روج في السوق الأمريكية ، والتي اتبعتها على نسخة محدثة بشكل كبير من منصة CMF-Cكروس أوفر من تحالف Renault-Nissan Alliance كما هو مستخدم من قبل قشقاي.

نيسان أكس تريل موديل 2023

يهيمن زوج من الشاشات مقاس 12.3 بوصة على لوحة القيادة ، ويعملان جنبًا إلى جنب مع نظام التحكم الصوتي Amazon Alexa القياسي وشاشة عرض مقاس 10.8 بوصة على الزجاج الأمامي لتقليل حاجة السائقين إلى إبعاد أعينهم عن الطريق.

تتوفر إصدارات ذات خمسة وسبعة مقاعد ، مع الصف الثالث الأخير مناسب للركاب حتى ارتفاع 160 سم (5 أقدام و 2 بوصات)، ويتم تقديم العديد من الميزات، بما في ذلك أدوات التحكم في المناخ الخلفية ومنافذ USB ، بالإضافة إلى ستائر الشمس المدمجة في الأبواب الخلفية.

نيسان أكس تريل موديل 2023

تبلغ سعة الصندوق 585 لترًا مع طي الصف الثالث من المقاعد بشكل مسطح، الصف الثاني المنزلق مقسم بنسبة 60:40 لتحميل الأغراض الطويلة.

أسعار سيارة نيسان أكس تريل موديل 2023

نيسان أكس تريل موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 32.030 جنيه إسترليني.

نيسان أكس تريل موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 42.520 جنيه إسترليني.

نيسان أكس تريل موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 48.155 جنيهًا إسترليني.