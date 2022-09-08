عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يخسف نووي إيران بشعبية الديمقراطيين؟ ليندسي جراهام يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، أن توقيع الاتفاق النووي مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي سيؤذي الديمقراطيين.

وقال جراهام في تصريحات لقناة "العربية"، الأربعاء: "أعتقد أنه إذا وقعوا الصفقة مع إيران، فسيؤذي ذلك الديمقراطيين قبل الانتخابات لأن معظم الأمريكيين لا يريدون الصفقة".

وأضاف السيناتور الجمهوري: "لكن إذا فعلوها قبل الانتخابات، فسيحتل ذلك الصدارة. أنا متأكد من أنهم سيفعلون ذلك بعد الانتخابات، غير أنني أعتقد أن هذا كله يتعلق بالسياسة".

التوقيع لا يزال بعيد

يذكر أنه بعد تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، الماضي أنها تلقت ردًا إيرانيًا سلبيًا وغير بناء أو مشجع على مسودة الاتحاد الأوروبي النهائية لإعادة إحياء الاتفاق النووي، أكد مسؤول أمريكي أن التوقيع على أي اتفاق لن يحصل قريباً.

رد إيران يهدم الاتفاق النووي .. مؤشرات سلبية عن إحياء مسار المفاوضات

هل يختلف اتفاق إيران النووي مع أمريكا وأوروبا عن 2015؟

وقال إن بلاده قد تؤجل إبرام الاتفاق النووي إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بنوفمبر، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني على مقترح العودة للاتفاق النووي خطوة للوراء، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية قابلت جواب طهران بـ"خيبة أمل". وأكد أن هناك توقعات باستمرار المراسلات لمحاولة التوصل لحل يعيد الاتفاق النووي. بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس"، الجمعة.

تفاؤل ضئيل

يشار إلى أن المنسق الأوروبي الذي يرعى محادثات النووي منذ أشهر كان أبدى عدم تفاؤله الكبير بالتوصل قريبًا إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين الماضي، إنه أصبح أقل تفاؤلاً حيال التوصل إلى اتفاق سريع، عما كان عليه قبل وقت قصير.

رسالة عاجلة من 5000 ضابط إسرائيلي لـ بايدن بخصوص نووي إيران

الولايات المتحدة: مقترحات إيران لإحياء الاتفاق النووي غير بناءة

فقد أكد العديد من المسؤولين الإيرانيين مؤخرًا، ومن مختلف المستويات أن طهران لن تقبل بالعودة إلى الاتفاق ما لم تتلق ضمانات أكيدة وواضحة برفع كامل العقوبات، فضلاً عن وقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع مشبوهة عثر فيها على آثار يورانيوم قبل سنوات.

مسودة أخيرة

وكان الاتحاد الأوروبي قدم في الثامن من أغسطس الماضي، وبعد جولات ومفاوضات طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل 2021 في فيينا، واستمرت 16 شهرا، نصاً نهائياً للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.

وقد تسلم بوريل، الرد الإيراني الأول في منتصف أغسطس 2022، تلاه الرد الأميركي على الملاحظات والمطالب الإيرانية، ليأتي أخيراً رد طهران، ويضع المحادثات ثانية في مهب الريح.

 

ايران الخارجية الأمريكية الأمريكيين نووي ايران الاتفاق النووي طهران ليندسي جراهام وزارة الخارجية الأمريكية جراهام العودة للاتفاق النووي انتخابات التجديد النصفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

كيف سترد إسرائيل حال امتلاك إيران سلاحا نوويا؟

عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يشترطان على إيران إنهاء أي تخصيب لليورانيوم

ترشيحاتنا

بعد رغبتها بالزواج من رجل خام.. تعليق ناري من طليقة أحمد الفيشاوي

حمزة الجمل يتلقى دعوة من الاتحاد القطري لحضور مواجهة "سوبر لوسيل".. فيديو

معوذات من الشيطان .. 10 أمور تمنع عنك وساوسه وتجعله يخنس

الخطيب يتدخل من جديد ويأمر بحل أزمة كهربا.. فيديو

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

متوسط سعر الذهب اليوم 8-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحرق الدهون وينزل الوزن.. قبل النوم بـ10 جنيهات انسفي الكرش والأرداف

بعد إصابة أول مصري بجدري القرود.. تعرف على طرق انتقاله واحذرها

قبل أن يطال قلبك.. بـ5 طرق خارقة تخلصي من الكوليسترول للأبد

دور زوجته الأولى .. حقيقة صدام بوسي وضرتها قبل ضجة الطلاق

فيديو

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ