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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، إن خريطة تحركات إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.


وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،هناك 4 لاعبين اتفق معهم النادي الأهلي، ويفاضل بينهم، للتعاقد مع ثلاثي أو ثنائي على الأقل.


وأضاف شبانة،مصير بيرسي تاو سيتحدد على حسب اختيار اللاعبين الأجانب الأخرين، ففي حالة التعاقد مع ثنائي فقط، سيستمر بيرسي تاو أما لو كان ثلاثي سيتم وضعه على قائمة الانتظار.

صفقات الاهلي المحلية.. 

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وأتم شبانة، الأهلي أنهى اتفاقه مع شادي حسين، ومصطفى ميسي يتبقى في انتقاله الرتوش الأخيرة، والمحلي الثالث الذي اقترب من الأأهلي هو مصطفى شلبي، والنادي الأحمر وضع سقف التعاقد مع مصطفى شلبي، 13 مليون جنيه.

 

الأهلى النادي الأهلي شادي حسين بيرسي تاو نادي الأهلي مصطفى شلبي مصطفى ميسي الانتقالات الصيفية

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