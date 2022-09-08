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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رشوان: مناقشات الحوار الوطني تعتمد على 3 محاور هي السياسية والاقتصادية والاجتماعية

صدى البلد

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني أن مناقشات الحوار الوطني ستعتمد على 3 محاور هامة، وهي المحور السياسي، والاقتصادي والاجتماعي.


وقال ضياء رشوان، خلال اتصال هاتفي مع قناة "اكسترا نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء، إنه يوجد 15 لجنة تمس كل فئات المواطنين من النخب السياسية والأحزاب، كما يوجد أيضا 7 لجان اقتصادية و5 لجان اجتماعية، وسيتم العمل على مناقشات حول التضخم وارتفاع الأسعار.


وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أن الحوار يستهدف بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن مجلس الأمناء اجتمع قبل يومين، وهناك اجتماع السبت القادم وتسارع بانعقاد اللجان، كاشفا عن اجتماعات مجلس الأمناء بأنها غير معلنة ولكنها مسجلة.


وأوضح ضياء رشوان أنه لن يكون هناك تصويت بحكم لائحة الحوار الوطني، كما أنه سيتم رفع كل الآراء الجادة للرئيس عبد الفتاح السيسي بناءً على توصيات من مجلس الأمناء، موضحا أن الحوار الوطني في الأصل هو حوار سياسي ويحكم أليات العمل الوطني، والشق السياسي هو من سيتخذ القرارات.


وأكمل، أن الحوار الوطني مفتوح للجميع، ولا يوجد أحد مستبعد منه، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس حكرا على أحزاب بعينها أو جهات محددة، وأن الهدف من هذا الحوار هو إدارة حوار حول آليات العمل الوطني للاستقرار عليها.


وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني أول شيء يحدث في المجتمع المصري، كما أن الجلسات سوف تعلن بياناتها فور الانتهاء وسيتم عقد مؤتمرات صحفية لمجلس الأمناء، متابعا أنه سيتم إجراء حوارات مع كافة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وتابع ضياء رشوان أن الأصل في الحوار الوطني هو العلانية ولا يوجد شيء سري، مؤكدا أن ما جرى حتى اليوم 5 اجتماعات لمجلس الأمناء على مدار شهرين، وآخر اجتماع كان منذ يومين، والبعض كان يعتقد أن هناك تباطؤا في إدارة الحوار الوطني وهذا خطأ.


وأرجع المنسق العام للحوار الوطني سبب التأخير هو إصابته بوعكة صحية لمدة شهر وخلالها خير زملائه إذا أرادوا عمل الاجتماع في موعده، وأن يكون الاجتماع بأكبر الأعضاء سنا، ولكنهم رفضوا وفضلوا تأجيل الاجتماع حتى يكون لي قدرة على إدارة الحوار الوطني.

ضياء رشوان الحوار الوطني إكسترا نيوز الاحزاب الجمهورية الجديدة

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