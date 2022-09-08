عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يصطحب طالبات مدرسة بني مر الإعدادية لزراعة شتلات الأشجار المثمرة

طالبات مدرسة بني
طالبات مدرسة بني مر يغرسون الأشجار المثمرة

اصطحب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط طالبات مدرسة بني مر الإعدادية بنات في حملة تشجير وزراعة الأشجار المثمرة بمدرسة بني مر الإعدادية بنات وبمقر مجمع خدمة المواطنين وبعض شوارع قرية بني مر التابعة لمركز ومدينة الفتح "بلد الزعيم الراحل الرئيس جمال عبدالناصر".

 وتشارك المحافظة مديرية التربية والتعليم وإدارة المخلفات الصلبة وجمعية الطفولة والتنمية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" والتي تحظى بإهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار الجهود المصرية في ملف تغير المناخ بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop27" وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبدعم ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

وأشار إلى استمرار حملات التشجير وزراعة الشتلات المثمرة بشوارع مراكز ومدن المحافظة والطرق السريعة بهدف تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين .. 

جاء ذلك بحضور ومشاركة النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب واللواء أ.ح مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية وعبد اللطيف فضاله نائب رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبدالعظيم رئيس قرية بني مر ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ونسمات القوصي مدير جمعية الطفلولة والتنمية وبمشاركة طالبات ومعلمي مدرسة بني مر الإعدادية بنات.

يزين الأرض ويعطر الجو..الريحان محصول أهل أبنوب للتصدير والاستخدام في صناعة الدواء

من الاندثار إلى الانتشار.. الذهب الأبيض يزين أراضي أسيوط.. شاهد


حيث بدأ المحافظ يرافقه طالبات المدرسة بزراعة شتلات الأشجار المثمرة "جوافة ومانجو وليمون ورمان والنخيل "بمدرسة بني مر الإعدادية بنات وبمقر مجمع خدمة المواطنين المجاور للمدرسة وبقصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ببني وببعض شوارع القرية كما قام بالتوقيع على ميثاق شرف لمواجهة التغيرات المناخية ضمن فعالية المنصة المحلية لمواجهة تغيرات المناخ بالمحافظة كما شاهد بعض الجداريات للحث على الحفاظ على البيئة وتفعيل مبادرات اتحضر للاخضر وزراعة 100 مليون شجرة ومواجهة التغيرات المناخية والتي تنظمها جمعية الطفولة والتنمية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وكافة الجهات المعنية كما ردد المحافظ والطالبات وجميع الحضور النشيد الوطنى لتعميق قيم الولاء والنتماء لدى الطالبات.
ووجه المحافظ الشكر لكافة المشاركين في الحملة والمتطوعين وطالبات مدرسة بني مر الإعدادية بنات لمشاركتهم المجتمعية في المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" للحفاظ على البيئة وتوفير المساحات الخضراء حرصًا على تقليل الانبعاثات الحرارية الضارة وخلق متنفسًا للأهالي مؤكدًا على أهمية مبادرة زراعة 100 مليون شجرة وتوفير كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ الخطة الموضوعة مسبقاً وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة.

وعبر  عن سعادته المشاركة في زراعة شتلات الاشجار المثمرة بشوارع القرية لافتًا إلى استمرار تلك الحملات لتشمل جميع أنحاء المراكز والأحياء وبمشاركة كافة القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني موجهًا بتكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي طيب على الجميع.

ودعا كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ حملات وفعاليات للتشجير مع اختيار المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات خضراء بالمدن لتصبح رئة خضراء بكل مدينة الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية.
 

وأشار المحافظ إلى إنه يجرى تنفيذ فعاليات المبادرة بتنظيم حملات تشجير وزراعة الشتلات على جانبي الطرق السريعة لزيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية وسيتم زراعة جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية على أن يكون زراعة الجزيرة الواسطى وجانبي الطريق أحد المكونات الرئيسية لكل مشروع طريق جديد بالأشجار الملائمة وذلك بالتنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة في اختيار أنواع الأشجار واختيار المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية وعرض الخطة المتكاملة تمهيدًا لرفعها للقيادة السياسية التي تتبنى فكر المدن المستدامة لما له من أثر في التنمية المستدامة للدولة.

 مشيراً إلى أن هذه الأشجار تعد ثروة من الغابات الشجرية التي تعتزم مصر انشاءها من خلال مبادرة 100 مليون شجرة وسيكون لها مردود اقتصادى مع الوقت وكذلك تقليل الانبعاثات الكربونية عبر زيادة المساحات الخضراء.

IMG-20220908-WA0023
IMG-20220908-WA0023
IMG-20220908-WA0025
IMG-20220908-WA0025
IMG-20220908-WA0016
IMG-20220908-WA0016
IMG-20220908-WA0018
IMG-20220908-WA0018
IMG-20220908-WA0020
IMG-20220908-WA0020
IMG-20220908-WA0022
IMG-20220908-WA0022
أسيوط اخبار اسيوط اخبار محافظة اسيوط اخبار المحافظات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرية بني مر بني مر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

موضوعات متعلقة

بتخفيضات 35%..محافظ أسيوط وأمين حزب مستقبل وطن يفتتحان معرض المستلزمات المدرسية

محافظ أسيوط يعلن استمرار الأنشطة الفنية والثقافية بفرع مكتبة مصر العامة

ترشيحاتنا

أوروبا تعترف بمخاطر الركود .. وتحذر من أسوأ شتاء في التاريخ

19.31 جنيه.. ارتفاع الدولار اليوم الخميس 8-9-2022

تحت قيادة المدرب الجديد.. موعد أول مباراة للنادي الأهلي في دوري الأبطال

حسن شحاتة: القوي العاملة تضع جميع إمكانياتها لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

توني بلير: دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعكس التزام مصر بتعزيز العمل المناخي

تعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ جدري القرود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

بمواصفات عالمية.. كل ما تريد معرفته عن القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس|صور

جدري القرود لا ينتشرعن طريق الاتصال الجنسي فقط

طلاق بعد 100 يوم.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ المطربة بوسي| شاهد

فيديو

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ