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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض أسعار الذهب عالميا | تفاصيل

أسعار الذهب
أسعار الذهب


 

تراجعت أسعار المعادن الرئيسية خلال تداولات اليوم، الخميس، بشكل ملحوظ؛ وذلك بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم.

ووفقا لبيانات السوفق العالمية، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1716.59 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 863.02 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2037.47 دولار. واستقرت الفضة عند 18.5143 دولار.

ولم تشهد العقود الأمريكية تغييرا يذكر واستقرت عند 1728 دولارا.

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ويأتي هذا بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة.

ووفقا لتقارير إعلامية عالمية، قال بريان لان، العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة، إن "الكثير من الأنظار تتطلع لما سيقوله باول الليلة وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله مجلس الاحتياطي في نهاية الشهر".

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.

كما يتوقع المستثمرون إعلان المركزي الأوروبي رفعا كبيرا للفائدة لكبح جماح التضخم في قراره المرتقب. ومن المقرر أن يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيسة البنك كريستين لا جارد.

 

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