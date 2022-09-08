أمريكا تكشف عن نجاح كبير للقوات الأوكرانية.. وتعلن عن مساعدات عسكرية جديدة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن أمريكا ستسلم أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 675 مليون دولار.

جاء إعلان أوستن قبل افتتاح اجتماع جديد لحلفاء أوكرانيا في قاعدة رامشتين الجوية بألمانيا يهدف الى تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وقال أوستن إن الاجتماع سيناقش كيف يمكن للدول العمل معا لتدريب القوات الأوكرانية وتحسين قدراتها الصناعية الدفاعية على المدى الطويل.

وأكد أوستن أن الدعم العسكري الذي قدمه الحلفاء لأوكرانيا يعطي نتائج في ميدان المعركة.

وبعد أن لفت إلى أن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد في جنوب البلاد، قال أوستن: "الآن نرى نجاحا واضحا لجهودنا المشتركة في ميدان المعركة".

وأفادت وكالة أنباء بتزويد القوات الأوكرانية بقذائف "إكسكاليبور" الأمريكية.

وقالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن البنتاجون سلّم أوكرانيا قذائف المدفعية "إكسكاليبور”.

وأشارت إلى أن "إكسكاليبور" قذيفة موجهة من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).