عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تغرق في الدماء والخراب.. الكشف عن وضع "كارثي" في أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

قال عالم الاجتماع الإيطالي، أليساندرو أورسيني، إن أوكرانيا شهدت وضعًا كارثيًا بالنسبة إلى كييف وحلفائها.

وفي مقابلة مع قناة “Rai 3” التلفزيونية، قال أورسيني: "الوضع في أوكرانيا كارثي بكل بساطة. تغرق أوكرانيا في الخراب، وهناك المزيد والمزيد من القتلى. وحتى الآن، حققت روسيا أهم انتصار عسكري". 

وأشار إلى أنه في يوليو، سيطرت القوات المتحالفة على كامل أراضي لوجانسك. 

والآن، من أجل التحرير الكامل لـ دونباس، يتعين على روسيا والجمهوريات الشعبية فقط التغلب على الخط الدفاعي الأخير للقوات الأوكرانية في منطقة سلافيانسك وكراماتورسك، كما أشار عالم الاجتماع.

وأوضح أورسيني أن انتصار موسكو في هذه المنطقة سيكون "متوقعًا" وسيكون مأساة لكييف، حيث ستكون القوات المتحالفة قادرة على السيطرة على المنطقة بأكملها من شبه جزيرة القرم إلى دونباس.

وشدد أورسيني في الوقت نفسه على أن وسائل الإعلام الغربية تشوه الوضع في ساحة المعركة، وتعمد التقليل من شأن النجاحات الروسية.

الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا عن نقل أطفال أوكرانيين قسرًا إلى روسيا

من أصول مصرية.. نائبة ألمانية تدين العقوبات المفروضة على روسيا

وخلص عالم الاجتماع إلى القول "مشكلتنا الآن هي أننا نخفي الفشل الكامل للغرب والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، ولا نتحدث عما يحدث بالفعل".

ومنذ 24 فبراير، تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

ووصف فلاديمير بوتين مهمته بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". 

وفقا للرئيس، فإن الهدف النهائي هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.

روسيا أوكرانيا موسكو بوتين أورسيني كييف روسيا وأوكرانيا دونباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

موضوعات متعلقة

من أصول مصرية.. نائبة ألمانية تدين العقوبات المفروضة على روسيا

أمريكا تلمح برد من حلف الناتو على الهجوم الإيراني ضد ألبانيا

رئيس صربيا يحذر أوروبا من شتاء قطبي

روسيا تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي على مطار حلب بـ سوريا

الهجوم المضاد يؤتي ثماره.. رئيس أوكرانيا يعلن أخبارًا سارة من خاركيف

بسبب بوتين.. ماسك انسحب من صفقة "تويتر" خوفًا من الحرب العالمية الثالثة

انهيار الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ 1985

تطورات خطيرة في محيط محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

ترشيحاتنا

مخاوف أوروبية.. بوتين يجبر الغرب علي تخفيف العقوبات المفروضة عي روسيا

استفزاز جديد للصين.. تايوان تستقبل وفدا من الكونجرس..هل تتصاعد الأزمة أكثر؟

لم نخسر شيئا.. بوتين يتحدي الغرب بـ"إعلان هجومي"

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم الخميس 8-9-2022

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

يحرق الدهون وينزل الوزن.. قبل النوم بـ10 جنيهات انسفي الكرش والأرداف

بعد إصابة أول مصري بجدري القرود.. تعرف على طرق انتقاله واحذرها

فيديو

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ