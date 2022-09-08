قال عالم الاجتماع الإيطالي، أليساندرو أورسيني، إن أوكرانيا شهدت وضعًا كارثيًا بالنسبة إلى كييف وحلفائها.

وفي مقابلة مع قناة “Rai 3” التلفزيونية، قال أورسيني: "الوضع في أوكرانيا كارثي بكل بساطة. تغرق أوكرانيا في الخراب، وهناك المزيد والمزيد من القتلى. وحتى الآن، حققت روسيا أهم انتصار عسكري".

وأشار إلى أنه في يوليو، سيطرت القوات المتحالفة على كامل أراضي لوجانسك.

والآن، من أجل التحرير الكامل لـ دونباس، يتعين على روسيا والجمهوريات الشعبية فقط التغلب على الخط الدفاعي الأخير للقوات الأوكرانية في منطقة سلافيانسك وكراماتورسك، كما أشار عالم الاجتماع.

وأوضح أورسيني أن انتصار موسكو في هذه المنطقة سيكون "متوقعًا" وسيكون مأساة لكييف، حيث ستكون القوات المتحالفة قادرة على السيطرة على المنطقة بأكملها من شبه جزيرة القرم إلى دونباس.

وشدد أورسيني في الوقت نفسه على أن وسائل الإعلام الغربية تشوه الوضع في ساحة المعركة، وتعمد التقليل من شأن النجاحات الروسية.

وخلص عالم الاجتماع إلى القول "مشكلتنا الآن هي أننا نخفي الفشل الكامل للغرب والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، ولا نتحدث عما يحدث بالفعل".

ومنذ 24 فبراير، تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

ووصف فلاديمير بوتين مهمته بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وفقا للرئيس، فإن الهدف النهائي هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.