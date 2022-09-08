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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا عن نقل أطفال أوكرانيين قسرًا إلى روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس الأربعاء، أن هناك اتهامات ”جديرة بالثقة“ عن نقل أطفال أوكرانيين قسرًا إلى روسيا، مبدية خشيتها من أن تتبنّى هؤلاء الأطفال عائلات روسية.

وقالت براندز كيريس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول عمليات النقل القسري في أوكرانيا إنّ ”هناك اتهامات جديرة بالثقة عن عمليات نقل قسرية لأطفال غير مصحوبين إلى الأراضي المحتلة من قبل روسيا أو إلى روسيا الاتحادية نفسها“.

تحقيق أممي

وبحسب ”قناة ”العربية“، تحقق الأمم المتحدة في فرضية إرسال أطفال أوكرانيين إلى روسيا حيث يعرضون على أسر روسية للتبني، وفق ما أعلنته المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

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وخلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي عُقدت جلسته الخمسون في جنيف، أوضحت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أن مكتبها ”يحقق في اتهامات بالترحيل القسري لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية“،

وأضافت أنه ”بحسب هذه الاتهامات، فإن بعض الأطفال اختطفوا من دور أيتام ليعرضوا للتبني في روسيا“، مشيرة إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان غير قادرة على تأكيد هذه الاتهامات، ولا عدد الأطفال المعنيين.

ويعتقد أن هناك آلاف الأطفال الذين نقلوا من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية العملية العسكرية التي شنتها موسكو، في 24 فبراير.

وفي مارس الماضي، كانت الأمم المتحدة تحدثت عن احتمال التبني القسري لأطفال أوكرانيين، خاصة نحو 91 ألف طفل كانوا يعيشون في مدارس داخلية بداية الصراع، معظمهم في المناطق الشرقية من البلاد.

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