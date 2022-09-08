تقدم بطيء.. البنتاجون يكشف تفاصيل عن آخر تحركات جيش أوكرانيا

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الأربعاء، إن الجيش الأوكراني ”يحقق تقدمًا بطيئًا لكنه مهم“ في ساحة المعركة، ويعمل حاليًا في الجنوب بشكل أفضل من روسيا.

وقال وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولين كال في حدث استضافه موقع "ديفنس نيوز": ”لا يزال من المبكر الحكم، لكن أعتقد أن الأوكرانيين يحرزون تقدمًا بطيئًا لكنه مهم، وسنرى كيف تسير الأمور“.

وأضاف: ”لكنني أعتقد بالتأكيد أن الأمور تسير بشكل أفضل بالنسبة لأوكرانيا في الجنوب منها بالنسبة لروسيا“.

أول ضربة للقرم

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني إن الجيش وللمرة الأولى نفذ ضربات صاروخية استهدفت في أغسطس قواعد روسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، مهددا بمواصلة هذا النوع من العمليات.

وكتب في مقال نشرته وكالة أنباء الحكومية الأوكرانية أن أوكرانيا "نفذت بنجاح ضربات صاروخية على قواعد عسكرية للعدو خصوصا علىمطار ساكي".

الحرب ستطول

أكد زالوجني، أن كل الأسباب تدعو للاعتقاد بأن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي هذا العام. كما اعتبر أن هناك خطرا مباشرا من استخدام روسيا الأسلحة النووية التكتيكية "في ظروف معينة".

وكانت انفجارات وقعت في قاعدة ساكي الجوية الواقعة تحت سيطرة موسكو بشبه جزيرة القرم، في أغسطس الماضي، أدت إلى إضعاف قوة الأسطول الروسي في البحر الأسود، حسب ما أفادت وزارة الدفاع البريطانية في حينه.

كما تسبب الحادث في تدمير ثماني طائرات مقاتلة روسية، حسب ما ورد في البيان الاستخباراتي الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية.

إلا أن أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها عن الانفجار حينها. فيما نفت روسيا أن تكون أي من مقاتلاتها قد دمرت، لكن صور الأقمار الصناعية ناقضت ذلك.