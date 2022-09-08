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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد قوافل كلية الطب البيطري بالقرى

قافلة كلية الطب البيطرى
قافلة كلية الطب البيطرى بقرية شطب

تفقدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال القافلة البيطرية التي أطلقتها كلية الطب البيطري إلى قرية شطب التابعة لمحافظة أسيوط.

وذلك بالتنسيق مع الدكتور ممدوح بداري مدير عام مديرية الطب البيطري ونقيب الأطباء البيطريين بأسيوط، وبحضور الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز البحوث والدراسات البيئية بالجامعة، والدكتور حسن عبد الصبور وكيل الكلية، والدكتور جابر مجاهد المشرف العام على القافلة البيطرية إلى جانب ممثلي الطب البيطري بأسيوط وكلاء مديرية الطب البيطري الدكتورة سحر محمد "أمين عام نقابة الأطباء البيطريين"، والدكتور علي عبد الفتاح والدكتور صلاح علي، وعدد من أطباء الإدارة البيطرية بأسيوط والوحدة البيطرية بالقرية، حيث قام باستقبالهم عبد العزيز كدواني عمدة القرية.

وأشادت الدكتورة مها غانم بنشاط القوافل الطبية البيطرية في توفير وتقديم خدماتها البيطرية المتميزة مجاناً لرفع المعاناة عن كاهل الفلاح البسيط، وهو ما يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على القيام بدورها الخدمي والمجتمعي و مد قاعدة المستفيدين منها.

 كما وجهت الشكر لجميع المشاركين فى أعمال القافلة الطبية وتقديرها لجهودهم ومساهمتهم في هذا العمل مشيدة وبروح التعاون والمحبة التي لمستها بين جميع المشاركين.

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وصرحت الدكتورة مديحة درويش أن القافلة هي رقم 12 وتأتي في ختام سلسلة من القوافل البيطرية بدأت في أغسطس الماضي وحتى اليوم وقامت بعلاج حوالي 24 ألف حيوان من الأمراض المنتشرة الباطنة والمعدية واهتمت بالتحسين الوراثي للسلالات للماشية والدواجن، حيث تم من خلالها عمل مسح بيطري لجميع مراكز أسيوط من خلال 3 قوافل أسبوعياً قامت بعمل تشخيص مبكر للحمل باستخدام أجهزة حديثة، وكشف للمعادن وإجراء عمليات جراحية وولادات متعثرة وعلاج الأمراض التناسلية للحفاظ على الثروة الحيوانية وعمل رش وعلاج جماعي للحيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية. 
وأضاف الدكتور جابر مجاهد أن القافلة شهدت مشاركة 23 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية و26 من طلبة الفرقتين الرابعة والخامسة.

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