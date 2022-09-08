السيسي: أنشأنا شبكة لتوزيع الكهرباء والتحكم فيها بتكلفة 1.5 تريليون جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الاقتصاد علم ووجهات نظر ويضم أفكارا مختلفة، مؤكدا أن قدرات الدولة المصرية ليست كبيرة وتتطلب من أبنائها توفير مستوى معيشى مناسب، معقبا: “لو معملناش بنية أساسية للتحكم فى شبكات الكهرباء بـ 1.5 تريليون مكانش هيبقى متاح إنتاج الطاقة المتجددة فى مصر وتوصيلها لأوروبا”.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بفعاليات تفقد عمليات تدشين وحدات البحرية الجديدة، أنه يجرى الآن التحكم فى شبكات الكهرباء فى الـ27 محافظة بإجمالى 3 مليارات دولار بتكنولوجيا متقدمة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عمليات تدشين وحدات البحرية الجديدة والموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، إلى جانب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويفتتح القرية الأولمبية للهيئة.