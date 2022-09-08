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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صيفية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة صيفية، مما نال اعجاب متابعيها.

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ويحل اليوم عيد ميلاد الفنانة منة فضالي التي تتميز بإطلالة ساحرة وظهور مميز في أعمالها.

وفي عيد ميلادها نرصد أهم المعلومات عن الفنانة منة فضالي:

ولدت منه فضالي في 4 سبتمبر1983 بالقاهرة، وتخرجت من كلية سياحة وفنادق، كانت والدتها تعمل كمساعد للمخرج مجدي أبو عميرة، وعندما تخرجت بدأت مسيرتها الفنية لتشارك في عدة أعمال فنية متنوعة من أبرزها دورها في مسلسل “سلسال الدم”، دورها في فيلم “الباشا تلميذ.

ظهرت الفنانة منة فضالي لأول مرة على الشاشة من خلال مسلسل “أين قلبي” ومن ثم مسلسل الناس في كفر عسكر، وبعدها شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل عفاريت السيالة في عام 2004.

بدأت منة فضالي مسيرتها الفنية في عام 2000، ثم توالت الأعمال فقدمت، فيلم “نور عيني”، فيلم “تحت الترابيزة”، فيلم “زنزانة 7”، مسلسل “سوق الزلط”، مسلسل “قاتل بلا أجر"، مسلسل “اللص والكتاب”، مسلسل “العقرب”، مسلسل “بيت السلايف”، مسلسل “لما كنا صغيرين.

وكشفت عن مواصفات شريك حياتها وقالت :"يكون مجنون ومطرقع ..مش شرط يكون غني .. بس يكون مقتدر  يعيشني مظبوط ويقدر يفتح بيت والأهم من دا كله يكون أنه بيحترمني ويحبني ويحب ماما".

 

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