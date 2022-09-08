يعود للقاهرة قريبا.. شوبير يكشف حقيقة رحيل البدري عن وفاق سطيف بسبب الرخصة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن حقيقه عودة حسام البدري المدير الفني لوفاق سطيف الجزائري للقاهرة بسبب عدم حصوله علي الرخصة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا صحة علي الاطلاق لعودة حسام البدرى من الجزائر، تم تقديم الرخصة ويقود فريقه غدا الجمعة في مباراة بالدورى الجزائرى”.

وأضاف شوبير: “البدري سيعود لمصر في إجازة التوقف الدولي”.



وكان حسام البدري تغيب عن التواجد علي دكة بدلاء مباراة الفريق أمام اتحاد بسكره والتي انتهت بالتعادل ٢-٢ حيث قاد المباراة مدرب اللياقة انيس الشعلاني.

وحصل البدري علي رخصة التدريب عام ٢٠١٣ أثناء إقامتها في مشروع الهدف في أكتوبر حيث كان مطلوب في الجزائر لقيادة الفريق تقديم صورة طبق الأصل من الرخصة.



الزمالك يواجه الهلال السعودي غدا بزيه التقليدي



أسفر الاجتماع الفني لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام الهلال السعودي والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة على كأس سوبر لوسيل في قطر عن ارتداء الأبيض زيه التقليدي وهو القميص الأبيض والشورت الأبيض.. بينما حارس المرمى يرتدي اللون الأخضر.

وتقرر اللجوء إلى ركلات الجزاء مباشرة دون أوقات إضافية حال انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين.

كان الزمالك قد وصل الدوحة أمس استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وسط استقبال أسطوري من الجماهير.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.