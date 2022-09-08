مصطفى بكري: لدينا قائد وطني وضع روحه على كتفه وانتصر للشعب في 3 يوليو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تحدث من قلبه وبصراحة وشفافية كما هو معتاد، وأكد على أن هناك حرب الشائعات الممنهجة ضد مصر، إضافة إلى الحديث عن الأزمة الاقتصادية وتداعيات كورونا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان الرئيس السيسي أكد على أهمية دور الشعب في تنمية مصر، مؤكدا أن المحرضين يعملون بخطة ممنهجة لضرب الاستقرار في مصر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لدينا قائد وطني وضع روحه على كتفه، وانتصر للشعب المصري في 3 يوليو، مؤكدا أن الرئيس السيسي يشعر بالشعب المصري جيدا.

أعلى إيراد في تاريخها.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الفريق أسامة ربيع اليوم قد اكد أن قناة السويس هذا العام حققت أعلى إيراد في تاريخها.