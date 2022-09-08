10 جنيه في كل علبة| شعبة الدخان تكشف سبب ارتفاع أسعار السجائر

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، إن الموازنة المقدمة من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب، تضمنت الحصول على 86.7 مليار جنيه من قطاع السجائر والمعسل، فقام بعض التجار الجشعين بتخزين السجائر وقاموا برفع الأسعار بقيمة تتراوح ما بين 5 لـ10 جنيهات في كل علبة.





وتابع "إمبابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن إدارة مباحث التموين بوزارة الداخلية نفذت حملات على الأسواق لضبط سوق السجائر، ونجحت في هذا الأمر بصورة كبيرة.

وأضاف أن الشركة الشرقية للدخان قامت برفع الأسعار بقيمة 2 جنيه، ولكن لم تتحصل الشركة على هذه الزيادة بالكامل، حيث ذهب جنيه لموازنة الدولة، وجنيه واحد فقط ذهب للشركة لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج، معقبًا: "كل جنيه زيادة في سعر السجائر خزينة الدولة هتاخد نصفه".

